Yeni Açlık Oyunları Filminden Fragman Geldi

Çok yakın bir zamanda vizyona girecek olan The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'den sürpriz bir fragman geldi. Filme ilk bakışı atma imkânı sunan fragmanda izleyicileri heyecanlandıracak bazı kritik anlara da yer verildi. Film, detaylara bakılacak olursa gelecek yıl seyircilerin takviminde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in Fragmanı Yayınlandı

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in fragmanı, Lionsgate Movies'ın resmî YouTube hesabı üzerinden yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının üzerinden henüz bir gün bile geçmemesine rağmen 1 milyon 773 bin 723 kişi tarafından görüntülendi, 78 binden fazla beğeni aldı ve fragmana 4 bin 501 yorum yapıldı.

Fragman bir hasat töreni ile açılıyor. Glenn Close tarafından canlandırılan Drusilla Sickle, turnuvanın kurallarını açıklıyor. Fragman boyunca harika manzaralar ön plana çıkarılıyor ve sonlara doğru bunların ölümcül sırların üzerini kapatan aldatıcı bir güzellikten ibaret olduğunu görüyoruz. Haymitch ise "Sanırım bu oyunlar farklı olacak" ifadelerini kullanarak izleyicileri nasıl bir şeyin beklediğine dair ipucu veriyor.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping Konusu

En iyi aksiyon filmleri arasında yerini alması beklenen The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Açlık Oyunları üçlemesindeki olaylardan 24 yıl öncesini konu alıyor. Katniss Everdeen'in akıl hocası olan ve aynı zamanda serinin en çok öne çıkan isimlerinden biri hâline gelen Haymitch Abernathy'nin gençliğine odaklanıyor. Bu filmde Haymitch'in hasat günü geldiğinde nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiğine şahit olacağız.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping Oyuncuları

Joseph Zada

Mckenna Grace

Elle Fanning

Whitney Peak

Jesse Plemons

Ralph Fiennes

Maya Hawke

Glenn Close

Joseph Zada, filmin en önemli karakteri Haymitch Abernathy'yi canlandırırken Mckenna Grace ise Maysilee Donner rolünü üstleniyor. Elle Fanning, bu filmde Effie Trinket olarak karşımıza çıkıyor. Whitney Peak, Lenore Dove Baird karakterine hayat verirken Jesse Plemons ise Plutarch Heavensbee karakterini canlandırıyor. Ralph Fiennes ise Başkan Snow karakterine hayat verirken Maya Hawke da Wiress karakteri ile öne çıkıyor.