Google Podcast Uygulaması Kapanıyor: Peki Ama Neden?

Google, Podcasts uygulamasını birkaç gün içinde ABD'de kapatacağını duyurdu. Şirket, uygulamanın kullanıcılarına 2 Nisan'a kadar aboneliklerini YouTube Music'e taşımaları gerekeceğini ve favori programlarını takip etmek ve yayınlamak için bu platformu kullanmaları gerektiğini bildirmeye başladı.

YouTube Music'e geçmeyen kullanıcıların geçiş yapması için süreleri olacak. Fakat belirlenen tarih sonrası Podcasts uygulamasından doğrudan yayın yapamayacaklar.

Google Podcast Ne Zaman Tamamen Kaldırılacak?

Google Podcasts dünya genelinde Android cihazlara 500 milyondan fazla kez indirilen popüler bir uygulama. Fakat Google eylül ayında daha geniş kapsamlı planı sebebiyle ses hizmetlerini YouTube altında merkezileştirecek. Bu nedenle Podcasts uygulamasını 2024'ün başlarında kapatmaya başlayacağını duyurdu.

2020'de, Google Play Music'in o yıl kapatılmasından önce kullanıcıları YouTube Music'e geçirmek için benzer bir geçiş strateji sunulmuştu. Ancak YouTube Music o sırdada podcast'leri desteklemeye hazır olmadığı için Google Podcasts uygulaması yürürlülükteydi.

2023 yılının sonunda YouTube Music dünya çapında podcast'leri desteklemeye başladı.

Podcast'in YouTube'a taşınması, Google'ın daha da gelişmesine yardımcı olabilir. Bu sadece iş birliği nedeniyle değil aynı zamanda YouTube'da zaten popüler olan video podcastlerine olan ilginin artmasıyla sağlanacaktır.

Bleeping Computer, Google Podcasts'ın ABD'deki kapanma tarihini fark eden ilk kaynak oldu ve Google'ın sitesindeki bir destek sayfası, ABD'deki kullanıcıların Podcasts uygulamasını sadece 2024 Mart ayının sonuna kadar kullanabileceklerini doğruluyor.

Uygulama içi pop-up'ları kaçıranlar için Google, kullanıcılara aboneliklerini kaydetmek için uygulamanın dışa aktarma özelliğini Temmuz 2024'e kadar kullanma imkanı sunacak.

Google, ABD için 2 Nisan'a kadar süre verse de dünyanın geri kalanı için herhangi bir süre bilgisi paylaşmadı. Fakat her şekilde Google Podcasts'ın her yerde 2024'te sonlandırılması planlanıyor.