Google'ın Quantum Bilgisayarı, Elektrik Faturalarımızı Kökten Silecek

Dünya Kuantum Günü'nü boş geçmeyen teknoloji devi Google, kuantumun insan hayatına dokunacağı üç temel alanı açıkladı: daha etkili ilaçlar, çevreci bataryalar ve sınırsız enerji kaynağı olarak füzyon. Yani diyor ki ilaç geliştirmek, güçlü ve çevreci malzemeler üretmek çok zor ancak kuantum teknolojisi sayesinde çok daha kolay olacak ve geleceğe yön verecek.

Peki tüm bunlar nasıl mümkün olabilir? İlaç üretmek ve dahi geliştirmek yıllardır çok masraflı bir iş olarak öne çıktı. Bakalım Google ne diyor...

Kuantum Bilgisayarlar İlaç Analizi Yapacak

Yeni nesil bilgisayarlar, ilaç molekülleriyle biyolojik yapılar arasındaki etkileşimi çok daha detaylı ve hızlı analiz edebilecek. Böylece ilaçlar daha etkili olacak ve deneme süreçleri kısalacak.

Google'ın Boehringer Ingelheim ile birlikte yaptığı çalışmalarda bu potansiyelin ilk adımı da atılmış. Kuantum bilgisayarlar, ilaçların kandaki parçalanma sürecinde önemli bir rol oynayan Cytochrome P450 enzimini simüle etmede klasik bilgisayarlara göre çok daha başarılı olmuş.

Bu da hem ilaçların etkisinin daha iyi anlaşılmasını hem de kişiselleştirilmiş tedavilere bir adım daha yaklaşılmasını sağlayacak.

Füzyon Enerjisini Bile Yönlendirebilir

Bugün yenilenebilir enerji dendiğinde akla ilk olarak rüzgar ve güneş geliyor. Ancak gelecekte bu listeye füzyon enerjisi de eklenecek gibi görünüyor. Sorun şu ki, füzyon reaktörlerinin tasarımı hâlâ oldukça karmaşık ve bugünkü bilgisayarlar bu süreci doğru simüle edemiyor.

Google, Sandia Ulusal Laboratuvarları ile birlikte çalışarak kuantum bilgisayarların füzyon reaksiyonlarını çok daha verimli şekilde simüle edebileceğini ortaya koydu. Hata toleranslı kuantum algoritmaları sayesinde, milyarlarca CPU saati gerektiren işlemler daha kısa sürede ve daha az enerjiyle tamamlanabilecek.

Elektrikli Araçlarda Pil Devrimi

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri derken bataryalar artık hayatın her yerinde. Ancak mevcut batarya teknolojisi hem çevreye yük bindiriyor hem de üretimi zor. Google, BASF ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda kuantum bilgisayarların batarya malzemelerinin tasarımında nasıl devreye gireceğini büyük bir gururla gösterdi.

Özellikle üretimi zor olan Lityum Nikel Oksit (LNO) gibi çevreci ve güçlü malzemeler, kuantum simülasyonlarla daha verimli hale getirilebilecek. LNO, yaygın olarak kullanılan Lityum Kobalt Oksit'e göre doğaya daha az zarar veriyor. Tabii üretmesi hiç de kolay değil. Kuantum teknolojisi bu noktada devreye girip süreci kolaylaştırabilir.