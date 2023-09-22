Google, Son Reklam Filmiyle Apple’ı Eleştirmeye Devam Ediyor!

Google ve Android platformu, Apple'ın tercih ettiği mesajlaşma platformunu eleştirmeye devam ediyor. Google, Apple'ı GSMA'nın RCS (Zengin İletişim Hizmeti) mesajlaşma protokolünü benimsemeye ikna etmek için kamuya baskı yapmaya çalışıyor.

Ancak Apple CEO'su Tim Cook, bu fikri reddediyor. Google'ın yayınladığı "iPager" adlı reklam, retro tarzı bir uyarı sesiyle Apple'ın mesajlaşma platformunun diğerlerinden geride olduğunu gösteriyor.

Reklam, Android telefonların SMS teknolojisine bağlı kaldığını ve bunun "modası geçmiş mesajlaşma teknolojisi" olduğunu ima ediyor. Google, bu karşılaştırmayı tamamen ima etmese de, Apple'ın SMS mesajlarını kullanmaya devam etmesinin bazı olumsuz etkilere neden olduğunu belirtiyor.

"iPager" Birçok Detay İçeriyor

Apple'ın SMS mesajlarını kullanmaya devam etmesi Android entegrasyonunu birkaç açıdan sekteye uğratıyor. En çok bilinen, bir Android kullanıcısına iPhone'dan mesaj atarken ortaya çıkan yeşil balondur.

iOS ve Android kullanıcıları arasındaki grup sohbetlerinde bazı özellikleri bozan hatalar mevcut ve Android telefonlardan iPhone'lara gönderilen görseller oldukça pikselli olma eğiliminde. Bu, birlikte çalışabilirlik sorunlarının bir başka yan etkisidir.

Apple'ın SMS mesajları sadece iPhone'dan iPhone'a şifrelenirken, Google'ın RCS mesajları 2021'den bu yana uçtan uca şifreleniyor. Ayrıca grup sohbetleri de şifreleniyor.

Bu reklam, SMS metinlerinin şifrelenmediği için iOS ve Android arasında güvenlik açığı oluşturduğunu vurguluyor. Ayrıca, RCS metin mesajlarının iOS cihazlarına aktarılırken şifrelemeyi kaybettiğini belirtiyor.

Ancak bu reklamın Apple'ı değiştirmeye ikna edeceği düşünülmüyor, çünkü bu Google'ın Apple'a karşı başlattığı birçok kampanyanın bir parçası.Bu tür birlikte çalışabilirlik sorunları tüketiciler için rahatsız edici olabilir ve veri gizliliği açısından sorunlara yol açabilir.

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