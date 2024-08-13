YouTube'u Engelleyen Rusya'ya Google'dan Ağır Darbe!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için başlattığı savaş nedeniyle 2022 yılında ambargo kararı alan Google uzun süredir Rusya'da bulunan kullanıcılara reklam sunmuyor ve yeni AdSense hesaplarının açılmasına izin vermiyordu. Tabii bazı yayıncılar sınırlı da olsa reklam geliri elde etmeye devam ediyordu.

Google, Rusya'daki AdSense Hesapları Kapatma Kararı Aldı!

Aradan geçen 2 yılın ardından önemli bir adım atıldı ve ülkede "devam eden gelişmeler" gerekçe gösterilerek Rusya merkezli AdSense hesaplarının kapatılacağı açıklandı. Google sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada "Rusya dışındaki trafiği paraya çevirmeye devam edebilen Rusya merkezli AdSense hesaplarına artık ödeme yapamayacağız. Bu hesapları Ağustos 2024'ten itibaren devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Yayıncıların Temmuz ayında elde ettiği gelirler 21-26 Ağustos tarihleri arasında ödenecek. Geçtiğimiz günlerde Rusya'daki kullanıcılar YouTube'a erişimez hale geldi. Rus yetkililer Google'ın yeterli yatırımı yapmadığını ve bu nedenle kullanıcıların YouTube'a çok yavaş bağlandığını iddia etti. Ancak Google ve çeşitli teknoloji uzmanları bunu yalanladı.

YouTube'un Rusya tarafından yavaşlatıldığı kanıtlandı. YouTube işgal sonrasında Rusya merkezli kullanıcılarına reklam vermeyi bıraktı ve savaşı savunan videoların para kazanmasını engelledi. Engellenen video sayısının 5,5 milyondan fazla olduğu belirtilirken bunların arasında Rus devletinden destek alan haber kanalları da bulunuyor.