Google Saat Alarm Çalmama Sorunu Ortaya Çıktı!

Google Saat alarm çalmama sorunu nedeni ile çok sayıda kullanıcı mağdur oldu. Mağdur olan kullanıcılar, Reddit gibi platformlarda tepkilerini dile getirdi. Tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü. Peki, alarm çalmama sorununun çözümü var mı? Büyük bir mağduriyete neden olan sorun ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google, arama motoru, navigasyon gibi hizmetlerinin yanı sıra mobil platformda çok sayıda uygulaması yer alıyor. Bu uygulamalar arasında Saat (Clock) isimli uygulama da bulunuyor.

Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Saat uygulaması çok sayıda kullanıcı tarafından tercih ediliyor fakat uygulama, son dönemde büyük bir sorun ile gündeme geldi. Uygulamanın tek işlevi olan alarm çalışmamaya başladı.

Google Saat Alarm Çalmama Sorununun Çözümü Bulunuyor mu?

Çok sayıda Android kullanıcısı tarafından kullanılan Saat, alarm çalmama sorunu nedeni ile kullanıcıları mağdur etti. Kullanıcılar, Reddit ve Google Play Store'da yaşadıklarını problemi ve tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar ayrıca uygulamanın Play Store sayfasında bir yıldız vermeye başladı.

Alarmın çalmadığını, bunun yerine yalnızca bir kez titrediğini ifade eden kullanıcı, bu sebepten ötürü işini kaybettiğini söyledi. Reddit paylaşımlarında uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek, önbelleğini temizlemek ve ayarları değiştirmek gibi standart yöntemlerin işe yaramadığı iddia edildi.

Teknoloji devinin Clock uygulamasında meydana gelen sorundan dolayı kaç cihazın etkilendiği henüz belli değil. Sorundan etkilenenler arasında Oppo, Pixel, Oppo ve daha birçok cihaz yer alıyor. Kullanıcılar, alarmların çalmadığını, herhangi bir bildirim ya da ses gelmediğini iddia ediyor.

Reddit'te kullanıcıların tarafından ortay atılan iddiaya göre Google Saat uygulamasında yer alan sorunun nedeni Spotify entegrasyonu olabilir. ABD merkezli teknoloji devi Google, Reddit üzerinden PixelCommunity hesabı ile yaptığı açıklamada, çok yakında bu sorunu çözeceklerini açıkladı fakat sorunun tam olarak ne zaman çözüleceği henüz belli değil.

Alarm çalmama sorunu ile karşılaştıysanız uygulamada yer alan sorun çözülene kadar Google Saat alternatifi bir alarm uygulaması indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak en başarılı alarm uygulamalarına göz atabilirsiniz.