Google'dan Samsung'a Rekor Ödeme! One UI 7'nin Gecikme Nedeni Bu mu?

Bugüne kadar pek çok ortaklık veya anlaşma haberini sizinle paylaştık. Ancak ilk kez gizli saklı olan bir anlaşmayı bildiriyoruz. Samsung ve Google arasında gizli yapılan bir anlaşma ABD'de açılan dava ile ortaya çıktı. Buna göre Google, Samsung'un Gemini'yi kullanması için yüklü bir miktarda ödeme yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Gemini İçin Samsung'a Dev Nakit Akışı!

Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen antitröst davasında ortaya çıkan belgelere göre Google’ın Samsung’a her ay "enormous sum" olarak tanımlanan devasa ödemeler yaptığı ortaya çıktı. Peki yapılan bu ödeme ne işe yarıyor? Google, yapay zekâ modeli Gemini’nin Galaxy cihazlara entegre edilmesini istiyor ve bu uğurda kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Kısacası pazar payını arttırmak isteyen Google Samsung'a dev ödemeler yapıyor.

Anlaşmanın kapsadığı detaylar ise oldukça dikkat çekici. Zira buna göre Gemini uygulaması, Samsung cihazlarda önyüklü olarak yer alacak ve kullanıcıların yapay zekâ deneyimini doğrudan Google üzerinden yaşamasını sağlayacak. Bu entegrasyonun 2028’e kadar sürebilecek şekilde planlandığı belirtiliyor. Google böylece, OpenAI ve diğer rakiplerine karşı Android cephesinde güçlü bir savunma hattı kurmuş oluyor.

Bahsi geçen bu taktik tam olarak ne yasal ne de değil. Kısacası gri bölgede yer alıyor diyebiliriz. Bunun yanında Google Apple'a Safari uygulamasında varsayılan arama motoru olmak adına dev ödemeler yapıyor. Bu konuda geçtiğimiz dönemlerde farklı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan belgeler ile bildirilmişti. Gemini, Google’ın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı yapay zekâ sistemlerinden biri.

Dil anlama, içerik üretme, sohbet etme ve öneri sunma gibi birçok alanda aktif rol oynayabiliyor. Bu özelliklerin, Samsung cihazlarla tam entegre şekilde çalışacak olması, kullanıcılar açısından daha dinamik ve sezgisel bir deneyimin kapısını aralayacak. Öte yandan bu hamle, Android işletim sisteminin geleceğine dair de ipuçları taşıyor. Google’ın, yazılım üzerinden donanım üreticileriyle kurduğu bu tür ortaklıklar, rekabetin artık sadece cihaz özellikleriyle değil, arka plandaki zekâyla da şekillendiğini gösteriyor.

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