"Şifremi Unuttum" Diye Bir Sorun Kalmadı! Google'dan Yeni Yöntem Var

Google, şifresini unuttuğu için yıllar önce açtığı Google hesabına erişememeye başlayan kişilerin derdine deva olacak bir özellik sunmaya başladı. Şirketin sunduğu yeni selfie video özelliği sayesinde giriş yaparken tek seçeneğiniz şifre kullanmak olmayacak. Bunun yanı sıra ön kamera ile yüz taraması da yapılabilecek.

Google'ın Yüz Doğrulama Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Google'ın yüz doğrulama sisteminin nasıl çalıştığı aşama aşama anlatıldı. Şirket hem kurulum hem giriş yaparken sizden başınızı belirli yönlere çevirmenizi istiyor. Bu yöntem özellikle başka birisinin yüzünü taklit etmenizi mümkün kılan deepfake ve benzeri teknolojilerin kullanımını önlemek adına alınmış bir güvenlik önlemi. Bununla kullanıcının kötü amaçlı kişiler tarafından taklit edilmesini engellenmesi amaçlanıyor.

Teknoloji devinin aktardığına göre alınan kayıtlar şifrelenerek saklanıyor. Yalnızca oturum açma işleminde doğrulama amacıyla kullanılıyor. "Ben gizliliğime önem veririm, kaydımın kalmasını istemiyorum" diyorsanız bunun için de bir çözüm sunuyor. Dilediğiniz zaman doğrulama bölümüne gidip kayıtlı videoyu kaldırabiliyorsunuz.

Google'ın Yüz Doğrulama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google'ın yüz doğrulama özelliğini kullanabilmek için önce onu etkinleştirmeye ihtiyacınız var. Bunun için Google hesap yönetme sayfasına gitmelisiniz. Pratik bir yol istiyorsanız Gmail'in mobil uygulaması üzerinden profil simgesine basıp "Google hesabınızı yönetin" seçeneğine basabilirsiniz.

Karşınıza çıkan seçenekler arasından "Güvenlik ve oturum açma" seçeneğine dokunmalısınız. Ardından sayfayı biraz aşağı kaydırırsanız "Selfie video" seçeneğini göreceksini. Bunun üzerine basıp ekrandaki adımları takip ederek hızlıca doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Tabii, burada bir parantez açmakta fayda var. Şu an bir maske ya da yüzünüzü kapatan herhangi bir şey takıyorsanız bunlardan kurtulmalısınız. Ayrıca arkada kalabalık bir grubun olmadığından da emin olun.

Google'ın Yüz Doğrulama Sisteminin Mevcut Yöntemden Farkı Nedir?

Aslına bakacak olursanız yüz tanıma özelliği ile oturum açma daha önce de mümkündü. Ama bu yöntemde Google yüzünüzü kendisi incelemiyordu. Telefonunuzun kendi yüz tanıma özelliğini kullanıyordunuz. Örneğin bir bilgisayardan hesabınıza giriş yapmak istediğinizdeyse yüz doğrulaması yapamıyordunuz.

Yeni yöntem, her zaman kullandığınız o telefon yanınızda olmasa bile hesabınıza giriş yapmanıza olanak tanıyacak. Örneğin tabletinizden de oturum açabileceksiniz, bir arkadaşıınızın telefonundan da. Hâlihazırda oturum açılan bir cihaz yanınızda olmadığı zamanlarda bu özelliğe başvurarak hızlıca doğrulama yapabileceksiniz.

Google'ın Yüz Doğrulama Sistemi Hangi Hesaplarda Çalışıyor?

Google'ın yüz tarayarak oturum açma özelliği şu an bireysel kullanıcılara sunuluyor. Google Workspace (iş ve okul) hesapları, çocuk hesapları ya da Google'ın gelişmiş koruma programından faydalanan hesaplar kapsam dışı kalıyor. Daha çok kişisel hesaplar için geliştirilmiş bir özellik olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Google'ın selfie video özelliğinin sık sık şifresini unutanlar için harika bir çözüm olacağını düşünüyorum. Özellikle Google hesabınıza giriş yaptığınız akıllı telefonunuzun yanınızda olmadığı zamanlar için çok kullanışlı olacak. Tabii, bu özelliğin manipüle etmeye ne kadar açık ne kadar kapalı olduğu da ilerleyen günlerde kullanıcılar tarafından kapsamlı şekilde test edilecektir.