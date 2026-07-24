BMW iX3'e Sportif Kardeş: BMW iX4 Yakında Tanıtılacak!

BMW, 2006 yılında ilk coupe formlu SUV modeli olan X6'yı piyasaya sürdüğünde bu modanın çok da uzun sürmeyeceğini düşünen bir çok insan vardı. Aradan geçen 20 yılın ardından bu tasarım formu diğer markalara da yansıyarak artarak devam etti. Bavyeralı üretici şimdi ise coupe formlu SUV modelleri iX4 ile elektrikli modellere taşıyor.

BMW iX4'ün Tasarım Nasıl?

BMW iX4, yakın zamanda yapılacak tanıtımı öncesinde Münih sokaklarında turlarken görüntülendi. wilcoblok isimli Instagram kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler aracın artık üretime hazır olduğunu gösteriyor. Oldukça ince bir kamuflajla yollarda gezinen BMW iX4 muhtemelen sohbahar aylarında yüzünü gösterecek.

Yeni model ön yüzünü büyük ölçüde kardeşi iX3'ten alacak. Arka bölüme geçtikçe ise tasarım farkları ortaya çıkacatır. Coupe formlu SUV model arka bölüme doğru alçalan tavan çizgisi, eğimli arka camı ile sportif ve aerodinamik bir duruşa sahip olacak. Bu tasarım ile daha az bir arka baş mesafesi ve bagaj hacmi bekleyebiliriz ancak bu sportif tasarımı isteyenler için sorun olmayacaktır.

BMW iX4'ün Hangi Özelliklere Sahip?

BMW iX4 kardeşi BMW iX3 ile aynı altyapıyı kullanacak. Aynı motor ve batarya üniteleri ile sunulacak olan modelin özellikleri büyük ölçüde kardeşi ile uyuşacaktır. Bu noktada tek fark olarak aerodinamik verimliliği sayabiliriz. BMW iX3, 0,24 Cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip, iX4 ise muhtemelen daha düşük bir sürtünme katsayısına sahip olacak. Bu da daha fazla menzil ve daha iyi hızlanma süresi anlamına geliyor.

WLPT döngüsüne göre BMW iX3 805 kilometrelik bir menzile sahip. iX4 ise daha aerodinamik yapısı ile muhtemelen bu miktarın üzerine çıkacak. BMW iX3 50 modeli 218 beygir güç ve 610 Nm tork sunan elektrikli motora sahip. 100 km/s hıza 7,9 saniyede çıkan aracın maksimum hızı ise 210 km/s. Elektrikli modelin batarya kapasitesi 108,7 kWh olarak açıklandı.

BMW iX3'ün Teknik Özellikleri Neler?

Güç: 218 beygir

Tork: 610 Nm

0-100 km/s hızlanma: 7,9 saniye

Maksimum hız: 210 km/s

Batarya boyutu: 108,7 kWh

%10-%80 Şarj Süresi: 21 dakika

Menzil: 805 Nm

Boyutlar: 4.782 mm uzunluk - 1.895 mm genişlik - 1.635 mm yükseklik

Ağırlık: 2.360 kilogram

BMW iX4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Artık test aşamasının sonuna gelinen BMW iX4'ün yakın zamanda tanıtılması planlanıyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Paris Otomobil Fuarı'nda yeni modelin tanıtılması bekleniyordu ancak Alman üretici bu fuara katılmayacağını açıkladı. BMW muhtemelen benzer dönemde gerçekleştireceği bir etkinlik ile coupe formlu SUV modelini gün yüzüne çıkaracak.

Yeni modelin tanıtımın ardından Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. 2027 yılının ilk yarısında ise elektrikli modeli ülkemizde görmeyi bekleyebiliriz. Henüz fiyat konusunda net bir bilgi yok ancak iX4'ün kardeşi iX3'ten bir miktar daha pahalı olacağını söylemek yanlış olmaz. BMW iX3 50 xDrive ülkemizde 6 milyon 646 bin 800 TL'lik bir fiyata sahip. BMW iX4 ise muhtemelen 6 milyon 900 bin TL gibi bir fiyata alıcı bulacaktır.

Editörün Yorumu

BMW son dönemde elektrikli modeller konusunda oldukça ciddi bir atağa geçti. Alman üretici 900 kilometrenin üzerinde bir menzil vadeden i3'ün yanı sıra iX3 ve iX5 gibi modellerle elektrikli araçlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu herkese gösterdi. Şimdi ise iX4 ile model gamını genişletmeye hazırlanıyor.

BMW iX4, coupe formlu yapısı ile aerodinamik verimlilik konusunda öne çıkıyor. Özellikle elektrikli araçlar için büyük önem arz eden bu durum BMW iX4 için büyük bir avantaj olabilir. BMW iX4 hem sahip olduğu performans hem de uzun menzili ile sportif bir elektrikli SUV arayanlar için ilk tercih olabilir.