Google, Yeni Bir Sesli Metin Özelliği Geliştiriyor!

Google'ın sesli metin okuma özelliği maalesef bazı kullanıcılar tarafından pek kullanışlı bulunmuyor. Hatta bazen hatalı okumalar yapan bu özellik, şirket tarafından geliştirilmeye çalışılıyor.

Sesli okuma özelliğinin Chrome Canary sürümünde farklı bir biçimde göründüğü ve farklı isimlendirildiği ortaya çıktı. Buna göre yeni özelliğin "Yüksek Sesle Okuma" olarak göründüğü fark edildi.

Yüksek Sesle Okuma Özelliği

Bazı kullanıcılar Google'ın sesli metin okuma özelliğini yeterli bulmadığı için üçüncü taraf uygulamalara yöneliyor. Google, kullanıcıların bu tür uygulamalara yönelmemesi için yeni bir sesli okuma özelliği geliştiriyor; Yüksek Sesle Okuma.

'Yüksek Sesle Okuma' modunun Chrome'un masasütüne geleceği konuşuluyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik bir makalenin üst kısmındaki oynat düğmesine basıldığında çalışacak.

Özelliği aktif etmek için bir web sayfasındaki metni seçerek metnin yanında bulunan üç noktaya basmanız gerekecek. Ardından “Yüksek Sesle Oku” seçeneğine tıklayarak Google Chrome'un metni yüksek sesle ve canlı okumasını sağlayacaksınız.

Ayrıca metin boyutunu ve okuma hızını ayarlayabileceğiniz artı ve eksi simgeleri de bulunacak. Bu simgelere tıklayarak metni ve seslendirmeyi istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.

Özelliğin test aşamasının ne zaman biteceği ve ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.

Google Asistan'ın "Oku" özelliğinin işlevselliğinin yetersiz gelmesi sonucunda Google, yeni yollar aradı. Ancak bu kadar çok sesli okuma özelliğinin geliştirilmesi, uygulamaya yapay zekâyı ekleme isteğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Peki siz tarayıcıların sesli okuma özelliklerini ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.