Google Şifre Yöneticisi Nihayet Bu Özelliğe Kavuştu!

Bir süredir sızdırılması ile gündeme gelen ve kullanıcıların bir süredir beklediği özellik Google tarafından nihayet erişime açıldı. Google Şifre Yöneticisi'ne gelen şifre paylaşım özelliği, artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale geldi.

Google Şifre Yöneticisi Özelliği Geldi

Şirket bu ay yayınladığı Google Play Hizmetleri güncellemesi ile birlikte yeni özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Şifre paylaşımı özelliği sayesinde Google hesabı olan tüm kullanıcılar, sadece belirledikleri kişilerle şifreleri paylaşabilecek.

Google, destek sayfasında özellikle ilgili şunları söyledi: "Bu yeni özellik sayesinde artık şifrelerinizi Google Şifre Yöneticisi'ndeki aile grubunuzla güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bir şifreyi paylaştığınızda, aile üyeleriniz şifrenin bir kopyasını Google Şifre Yöneticilerinde kullanıma hazır olarak alacaklar."

Şirket daha önce de bu özelliğin kullanıcılar için ne kadar kolaylık sağlayacağına yönelik örnekler paylaşmıştı. Şifre paylaşımı özelliğinin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Ancak Chrome'un web sürümünde henüz özelliğin geldiği görünmüyor.