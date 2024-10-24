Google, Sitede Arama Özelliğini Kaldırıyor: Hızlı Aramaya Veda!

Hangi konuda olursa olsun, çoğu internet kullanıcısı bir araştırma yapması gerektiğinde Google'ı kullanır. Arama motorunu sık sık kullanan kişiler, arama sonuçlarında yer alan bazı web sitelerin altında bir arama kutusu olduğunu fark etmiştir.

Arama motoru oldukça uzun zamandır kullanıcıları ilgili web sitesinden daha fazla sonuç almaya yönlendirmek için bazı web sitelerinin altında söz konusu arama kutusuna yer veriyor.

Bu arama kutusunda yapılan aramalar sayesinde kullanıcı arama motorundan ayrılmadan sadece o web sitesinde olan içerikleri arayabiliyor. Örneğin Google'da "YouTube" şeklinde arama yapıldığında arama sonuçlarının başında yer alan YouTube'a götüren bağlantının hemen altında bir arama kutusu bulunuyor.

Bu kutunun içine "teknoloji" yazıldığında Google da "google site:youtube.com" sorgusu gerçekleştiriliyor. Bu sayede kullanıcı da aramalarını sadece YouTube ile sınırlandırılıyor. Böylece YouTube'da sadece teknoloji ile ilgili içerikleri görebiliyor.

Google, Sitede Arama Özelliğini Kullanımdan Kaldıracağını Açıkladı

Google, arama sonuçlarındaki bazı web sitelerinin altında yer alan sitede arama kutusunu kaldıracağını duyurdu. Konu hakkında yaptığı açıklamada değişikliğin 21 Kasım 2024'ten itibaren tüm ülkelerde geçerli hâle geleceğini belirtti.

Bu tarihten itibaren kullanıcılar arama sonuçlarından hızlıca web sitesinde arama yapamayacak. Bunun yerine "arama terimleri + site:siteadresi.com" şeklinde arama yapılması gerekecek.

Örnek vermek gerekirse Tamindir'de "yapay zeka" kelimelerinin geçtiği içerikleri görmek istiyorsanız "yapay zeka site:tamindir.com" şeklinde arama yapabilirsiniz.

Zaman aralığını biraz daha kısa tutmak, örneğin arama sonuçlarını 2023'ten sonra yayınlanan içeriklerle sınırlamak isterseniz "yapay zeka site:tamindir.com after:2023" şeklinde arama yapabilirsiniz.