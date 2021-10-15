Google Sonsuz Kaydırma Özelliğini Kullanıma Sunmaya Başladı

Google sonsuz kaydırma özelliği belirli bir bölge ile sınırlı olarak kullanıma sunuldu. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan arama motoru kullanıcılarının deneyimine sunulan özellik, kullanıcıların internette daha kapsamlı araştırma yapmasına olanak sağlıyor.

Türkiye'de yer alan Google arama motoru kullanıcılarının ise arama sonuçları arasında sürekli olarak gezinmesi, yazılım devinin özelliğin kullanıma sunulduğu bölge sayısını arttırdığında mümkün hale gelecek. O zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların eğer Google'ın mobil sürümünü kullanıyorlarsa arama sonuçlarını yüklemek için sayfayı kaydırmanın dışında herhangi bir işlemde bulunmasına gerek yok.

Google Sonsuz Kaydırma Özelliği Kimler İçin Geçerli?

Google'ın yeni özelliğinden yararlanmak için "şimdilik" karşılanması gereken şartların coğrafi konumun Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteriyor olmasından, iOS ya da Android kullanıcısı olmaktan, Google'ın mobil uygulamasını ya da mobil web tarayıcısını kullanmaktan ibaret olduğu belirtiliyor.

Söz konusu değişiklik hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olacak. Şirket, sonsuz kaydırma özelliğinin herhangi bir konu hakkında araştırma yapması gerektiğinde arama motorunun sıraladığı sayfaları karıştıran kullanıcılar için son derece faydalı olacağını düşünüyor.

Bu özellik aynı zamanda arama motorunu Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformları ile daha benzer hale getiriyor. Eğer Instagram kullanıyorsanız sosyal medya platformunun geliştiricilerinin kullanıcıları uygulamada daha uzun bir süre boyunca tutmak için ana sayfayı da keşfet sayfasına benzer bir şekilde yeniden tasarlamıştı.

Kullanıcılar ana sayfada artık hem takip ettiği kişilerin ve sayfaların gönderilerini görebiliyor hem de ilgi alanına göre paylaşımlarda bulunan yeni hesaplar keşfetmek için bu gönderilerin altında sıralanan gönderilerden yararlanabiliyor. Bu da onlara yeni hesaplar keşfetme fırsatı veriyor. Google'ın yaptığı ve diğer ülkeler için de yapmaya devam edeceği son değişiklik ise kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Bir internet kullanıcısı olarak akıllı telefon ya da benzer cihazlarda arama yapmanın ne kadar zor olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu süreç pek çok mobil kullanıcı için zor işliyor ancak Google'ın attığı bu son adım sayesinde kullanıcıların yapması gereken sadece ekranı kaydırmaktan ibaret olacak, kullanıcı bunun dışında hiçbir şekilde zahmete girmeyecek.