Google Stadia Henüz Ölmedi: En Azından Şimdilik

Google'ın, Stadia platformunu Peloton, Bungie ve Capcom dahil olmak üzere diğer şirketlere sunmayı planladığı ve platformun geleceği konusunda şüphe uyandırdığı bildiriliyor. Ancak, Google yayınladığı bildiriyle bu sızıntıları reddetti. İşte detaylar!

Google Stadia Can Çekişiyor

Business Insider'a göre Google, önceliklerini Stadia platformuna daha fazla oyun çekmek yerine ilgili taraflara 'Google Stream' teknolojisini satmaya odaklandığını bildirdi. Kaynakların Business Insider'a yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Mevcut ve eski çalışanlar, önceliğin artık Google Stream için kavram kanıtı çalışması ve beyaz etiketli anlaşmaları güvence altına almak olduğunu söyledi. Odaklanmanın yaklaşık yüzde 20'sinin tüketici platformunda olduğu tahmin ediliyor. Şirket içinde bunu devam ettirmek isteyen çok sayıda insan var, bu yüzden Stadia'nın ölmediğinden emin olmak için gerçekten çok çalışıyorlar ama çekleri yazan onlar değil sonuçta.''

Bu açıklamanın ardından Google sözcüsü Patrick Seybold The Verge'e şirketin Google Stream teknolojisini her zaman diğer şirketlere sunmayı planladığını söyleyerek ekledi.

“Yayıncıların ve ortakların oyunları doğrudan oyunculara teslim etmesine yardımcı olma niyetimizi geçen yıl açıkladık ve bunun için çalışıyoruz” dedi. “İlk tezahür, Batman: Arkham Knight'ı müşterilerine ücretsiz olarak sunan AT&T ile ortaklığımız oldu. Diğer endüstri ortaklarıyla ilgili herhangi bir söylenti veya spekülasyon hakkında yorum yapmasak da, 2022'de Stadia'ya harika oyunlar getirmeye odaklanmış durumdayız. Şu anda mevcut olan 200'den fazla oyunla platforma 100'den fazla oyunun eklenmesini bekliyoruz. Bu yıl ve şu anda Stadia Pro'da talep edilebilecek 50 oyun var."

Resmi Google Stadia Twitter hesabı da raporları ele alarak ekibin "Stadia ve bulut oyunları için harika bir gelecek için gerçekten çok çalıştığını" söyledi. Açıkçası şirketin bulut akış teknolojisinin birden fazla cihazda daha erişilebilir, yüksek kaliteli bir oyun deneyimi sunması gerekiyordu, ancak bu her zaman böyle olmadı. Ayrıca şirketin Pro üyelik seçeneği, vaat ettiği 4K çözünürlüğü sunamadığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.

İş modeli, abonelerin yeni oyunlar satın almak ve aylık üyelik ücreti ödeme konusunda isteksiz olması nedeniyle çok pahalı olduğu için eleştirildi. Google ayrıca ana geliştirme stüdyosunu kapatma kararı aldı. Bu, platformun ilgi çekici bir özel oyun serisi sunmayacağı ve Stadia'nın kitaplığının çoğunlukla diğer platformlarda bulunan eski başlıklardan veya oyunlardan oluştuğu anlamına geliyor.

Daha da kötüsü, Stadia'nın bulut oyun alanında da bir dizi rakibi var. Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ve Amazon Luna, özellikle Nvidia ile Stadia bu konuda oldukça iyi hizmetler sunuyor. PS5, Xbox Series X ve Nintendo Switch'in olağanüstü satışları, bulut oyunlarının hala insanları geleneksel donanımlardan uzaklaştıracak kadar çekici olmadığını gösterdi. Google Stadia henüz ölmedi, en azından şimdilik ancak, 2019'da duyurulduğunda ilk hedeflediği ana akım başarı düzeyine nasıl ulaşacağını görmek zor.

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