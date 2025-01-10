Google ve Stanford, 2 Saatlik Röportajla Sizi Taklit Eden Yapay Zeka Üretebiliyor

Google DeepMind araştırmacıları ve Stanford Üniversitesi, birlikte gerçekleştirdikleri bir projeyle yalnızca 2 saatlik süren bir röportajın ardından kimliğinizi tamamen kopyalayabilen bir yapay zeka modeli geliştirmeyi başardı. 1.052 katılımcı bu bağlamda projeye destek oldu ve yapay zeka, bu katılımcılardan yaşam hikayelerini anlatmalarını istedi.

Halk Davranışını Analiz Etmekte Kullanılacak

2 saatin ardından röportajlar yaklaşık 6.491 kelimelik metinlere dönüştürüldü ve bu veriler, bireylerin davranışlarını taklit eden yapay zekalara dönüştürmek için kullanıldı. Elde edilen yapay zeka, insanların gerçek dünyadaki davranışlarını taklit etme konusunda oldukça başarılıydı. Peki ne için kullanılacak bu model?

Araştırmacılara göre bu model, halk davranışlarını analiz etme ve dahi anlama konusunda yardımcı olabilir. Yani yeni politikaların etkilerini simüle etmek, ürün lansmanlarına verilen tepkileri analiz etmek ve ekonomik, sosyolojik ve politik bilimler gibi alanlarda detaylı müdahaleler planlamak üzere kullanılabilir.

Ekonomik Sorularda Halen Gelişmeli

Yapay zeka modellerinin performansı, General Social Survey (GSS) ve Big Five Personality Inventory (BFI) gibi standart testlerle değerlendirildi. Sonuçlar şöyle:

GSS: %85 doğruluk payı

%85 doğruluk payı BFI: %80 doğruluk payı

İş ekonomik oyunlara gelince yapay zeka ciddi derecede düşüş gösterdi. Örneğin Mahkumun İkilemi gibi oyunlarda, insanlar ve yapay zeka arasındaki benzerlik sadece %60 düzeyindeydi.

Sizce bu teknoloji, faydalı bir araç mı yoksa tehlikeli bir silah mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.