Google Takvim'in Yeni Özelliği: Etkinlikleri Bağlantılarla Paylaşma!

Pandemi dönemi ile artan online toplantılar hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamalar da bu toplantılarda katılımcıların konfor alanını genişletmek için yeni güncellemeler yapıyor.

Google Takvim, son yıllarda video toplantı bağlantılarının her yerde kullanılması sebebiyle bağlantıları aracılığıyla etkinlikleri paylaşma olanağını kullanıcılarına sunuyor.

Peki Yeni Özellik Nasıl Kullanılacak?

Hesabınızla yayına girdikten sonra bir Takvim etkinliği açtığınızda ekranın üst kısmına yakın bir yerde "Paylaş" düğmesi ortaya çıkacaktır. Bu, kopyalayıp göndermeniz için bir Calendar.app.google/xxxxxxxxxxxxxx bağlantısı oluşturacaktır.

Tarayıcılar ile açılan URL’yi ziyaret edenler etkinlik detaylarını bulabilir ve yanıt verebilirler. Ayrıca Google Hesaplarında oturum açmışlarsa tek tıklamayla gerçekleştirilen bir işlemdir, aksi takdirde konukların e-postalarını girmeleri gerekir.

Şu anda bağlantılar yalnızca Android uygulamasında oluşturulabiliyor. Gizlilik konusunda Google, tüm "Paylaşılan etkinliklerin, takviminiz veya etkinliğiniz özel olsa bile herkese açık olduğunu" belirtiyor.

Şirket, bir bağlantıyı devre dışı bırakmak için etkinliği silmeniz gerekirken "Etkinlik başlıklarının internette aranamayacağını" açıklıyor. Bu yüzden bağlantıları paylaştığınız kişilerin güvenilir olduğundan emin olmanızı söylüyor.

Takvim etkinliklerini bağlantılar aracılığıyla paylaşmak yalnızca kişisel Google Hesaplarında mümkündür, Workspace'te kullanılamaz. Bu yeni özellik henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı.

Siz yeni özelliği nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.