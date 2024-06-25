Tarihi Gün: Google, Dijital Telif İçin Resmen TBMM'de!

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin gelişimiyle dünyanın dört bir yanında yasal altyapının oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Türkiye de işi oldukça sıkı tutan ülkelerden biri ve bugün bu konuyla ilgili tarihi bir gelişme yaşandı. Google, dijital telif başta olmak üzere olmak üzere birçok konuyu görüşmek üzere TBMM'ye gitti.

Google, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na Dijital Telif Yasası İçin Sunum Yapıyor

CNN Türk'ün haberine göre, Dijital Mecralar Komisyonu bugün öğlen saatlerinde sürpriz bir konuğun katılımıyla TBMM'de toplandı. Toplantıda ülkemizde dijital telif ve aynı zamanda habere de telif ödenmesi gibi konularda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı ve Google temsilcilerine Türkiye'ye çifte standart uygulanmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman toplantıyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla medya sektörünün ısrarla üzerinde durduğu dijital telif meselesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Yayman aynı zamanda Google'ı bu düzeyde ilk kez dinlediklerinin altını çizdi. Bu çalışmaların özellikle emek hırsızlığı ve istismar gibi konularda atılacak çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Yayman'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

Emek vererek üretilen içerik, bu bir haber olabilir, değer olabilir, eser olabilir, içeriğin izinsiz bir şekilde kullanılması kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması problem oluşturmaktadır. Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile anlaşmaya, görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz. Dijital meselesi gündeme geldiğinde bu sosyal medya gibi anlaşılıyor. Biz yapay zekayı, yapay zekanın oluşturacağı etkileri konuşmak yerine, ismini anmayacağım bir dijital mecrada paylaşılan içeriği konuşuyoruz. Bahsettiğim mecra TikTok mecrasıdır. TİkTok’u dinledik ama onlar isminin skandallar ile anılmasına devam etmektedir. 5 yaşındaki erkek kuzenine anlatamayacağım bir davranışa girerek videonun paylaşılması kabul edilemez. Bu toplumumuzda infial yaratmıştır. Kadının savunması skandala yeni bir boyut kazandırmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız konuya el atmıştır, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapay zekayı daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu konuda bir komisyon kurulması gündemimizde. Dijital Mecralar Komisyonu olarak bu yaz yoğun çalışarak Türkiye’nin dijital değerler haritasını çıkarmak istiyoruz.