TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan TikTok Kararı: Müstehcen Yayınlara İzin Verilmeyecek!

Son günlerde TBMM'nin ana gündem maddelerinden biri olan TikTok'a yönelik mecliste yeni hareketlilkler yaşandı.

Gerek ülkemizde gerek dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta son dönemde yaşanan bazı olaylar, konunun meclise taşınmasına neden olmuş ve ülke temsilcisinin mecliste savunma yapmasıyla sonuçlanmıştı.

'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' gibi bazı yayıncılar müstehcen içerikli yayın yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Müstehcen Yayınlar ve Hesaplar Kapatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nun TikTok yetkilileri ile görüşmesi sonrasında alınacak kararlar belli oldu. SOMİDER Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"TikTok yetkilisinin Meclis'te verdiği bilgiye göre editöryal sistemle beraber artık bu yayınlar kontrol altına alınacak ve müstehcen, Türk aile yapısına aykırı her türlü yayın durdurulacak. Topluluk kurallarını ihlal eden canlı yayınlar sonlandırılacak ve tekrarındaysa hesaplar tamamen kapatılacak."

Bunun yanı sıra hesaplara uygulanacak cezai işlemler gelen şikayetler doğrultusunda daha hızlı gerçekleştirilebilecek. Yayınları rahatsız edici bulan kullanıcılar, doğru gerekçelerle yayınları şikâyet edebilecek.

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