Google’a Tekel Yasalarını İhlal Ettiği Gerekçesiyle 2.1 Milyar Euro’luk Dava Açıldı

Dev yazılım ve teknoloji şirketi Google, şu sıralar açılan davalarla gündeme geliyor. İsveç merkezli fiyat karşılaştırma servisi Price Runner, Avrupa Birliği tarafından tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’dan 2.1 milyar Euro istiyor.

Google, İtirazlarına Cevap Alamadı

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, 2021 Kasım Google’ın kendi alışveriş karşılaştırma servisine diğer şirketlere göre haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle 2.42 milyar Euro ceza kesmişti.

Price Runner CEO’su Mikael Lindahl, konuyla ilgili olarak ‘Google’ın yıllar boyunca bizi uğrattığı zararın tazminatını istiyoruz. Ancak aynı zamanda bu davayı Google’ın 14 yıl boyunca rekabet yasasını ihlal etmesinden zarar gören kullanıcılar için verilen bir savaş olarak değerlendiriyoruz’ açıklamasında bulundu.

Google’ın Avrupa’da tekel olduğunu iddia eden İsveçli şirket, internet devinin hala Avrupa Birliği Komisyonu’nun kararına uymadığını ve hakim pozisyonunu kötüye kullandığını öne sürdü. Price Runner ihlalin halen devam ediyor olması gerekçesiyle ödenecek tazminatın talep edilen asıl miktardan daha fazla olması gerektiğini savundu.

Google, kararın çıkmasının ardından Avrupa Birliği’ne yaptığı ilk itirazdan sonuç alamadı. Geçtiğimiz ay bir itiraz daha yapan Google, bazı konuların netleştirilmesi gerektiğine inandığını belirtti. Şirket, Price Runner’ın davası konusunda ise henüz bir açıklamada bulunmadı.