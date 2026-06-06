Google'dan Efsane Sistem! Telefondan Kalp Atış Hızı Ölçülebilecek

Google, teknoloji dünyasında büyük ses getirecek proje üzerinde çalışıyor. Kapsamlı bir eğitim ve test süreci yürüten teknoloji devi, akıllı telefonun sadece ön kamerasını kullanarak kalp atış hızı ölçümü yapmanın bir yolunu buldu. Bunun için kullanılan yapay zeka modellerinin eğitim süreci ve sistemin ne kadar kusursuz çalıştığı hakkında da önemli detaylar paylaştı.

Google'ın Kalp Atış Hızı Ölçümü Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Google'ın akıllı telefondan kalp atış hızı ölçme özelliği, telefonların ön kamerası kullanılarak çalışıyor. Kullanıcı, telefonunun yüz tanıma özelliği ile ekran kilidini açtığında sistem otomatik olarak 8 saniye uzunluğunda kısa video kaydı alıyor. Arka planda çalışan yapay zeka modeli ise kullanıcının kan akışından kaynaklanan ve insan gözüyle fark edilemeyen küçük değişimleri inceliyor.

Tamamen arka planda sessiz şekilde çalıştığı için kullanıcının manuel olarak işlem gerçekleştirmesine gerek bulunmuyor. Alınan kısa video kayıtları, Google'ın kendi modelleri ile analiz edilerek anlık kalp atış hızı hesaplanıyor. Bu yöntem sayesinde kullanıcının ekstra çaba sarf etme gereksinimi ortadan kalkıyor.

Google'ın Yeni Ölçüm Sistemi Ne Kadar Doğru Sonuç Veriyor?

Google tarafından yapılan araştırmalar, yeni sistemin günlük kullanım senaryolarında oldukça güvenilir sonuçlar verdiğini gösterdi. Yapay zeka modeli, yaklaşık 700 katılımcıdan toplanan 350 binden fazla video kaydı ile eğitildi. Test sonuçlarına göre akıllı telefon kamerasından elde edilen verilerin yüksek doğruluk oranına sahip olduğu öğrenildi.

Gerçekleştirilen testlerde elde edilen kalp atış hızı verileri, Fitbit Charge 6'nın sonuçları ile karşılaştırıldı. Bu sistem, Google'ın giyilebilir cihazı ile yapılan ölçümlere kıyasla dakikada beş atımlık küçük bir sapm apayı ile oldukça tutarlı bir performans gösterdi. Tabii, bu, onun tamamen kusursuz çalıştığı anlamına gelmiyor. Hâlâ çözülmesi gereken bazı sorunlar söz konusu.

Yeni sistem, koyu cilt tonlarında da doğru sonuçlar vermesine rağmen bunu düzenli olarak sürdürmekte pek başarılı olduğu söylenemez. Öte yandan günlük hayattaki konuşmalar, kafa hareketleri, ani kıpırdamalar ve benzeri eylemler de ölçümde hatalara sebep olabiliyor.

Google'ın Kalp Atış Hızı Ölçüm Özelliği Benzersiz mi?

Aslına bakılacak olursa Google'ın akıllı telefon ile kalp atış hızını ölçme özelliğinin eşi benzeri olmadığını söylemek mümkün değil. Nabız ölçümü daha önce arka kamera, flaş ve parmak izi okuyucularla da yapılmıştı. Fakat teknoloji devinin bu sistemi, diğerlerinden farklı olarak herhangi bir uğraş gerektirmiyor. Sistem, ön kamera sayesinde otomatik olarak çalışıyor. Dolayısıyla mevcut sistemlerin daha gelişmiş hâli olduğu söylenebilir.

Google, Kalp Atış Hızı Ölçüm Özelliğini Herkese Sunacak mı?

Google'ın kullanıcının manuel olarak herhangi bir işlem gerçekleştirmesine gerek bırakmayan kalp atış hızı ölçme özelliğinin herkese sunulup sunulmayacağı belirtilmedi. Ancak projenin tam olarak kusursuz seviyeye gelmesi hâlinde giyilebilir cihazı olmayan çok sayıda kişi akıllı telefonunu kullanarak sağlık takibi özelliklerinden yararlanabilecek.

Editörün Yorumu

Google'ın akıllı telefonun ön kamerası ile kalp atış hızı ölçme özelliğinin sağlık takibini oldukça kolaylaştıracağını düşünüyorum. Sistem eğer gerçekten de kusursuz hâle getirilirse cebinde akıllı telefonu olan milyonlarca kişi de akıllı saat, akıllı bileklik veya akıllı yüzük gereksinimi olmadan sağlık durumu hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaktır.