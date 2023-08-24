Google "Temizleyici" Uygulamaları Play Store'dan Kaldırıyor

Play Store'u kötü amaçlı yazılımlardan ve gereksiz uygulamalardan arındırmak amacıyla Google, potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları taramaya devam ediyor ve bunları mağazadan kaldırıyor.

Sahte vaatler sunan ve telefonlarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştıran uygulamalar uzunca bir süredir şirketin radarında ancak bazen gerçek uygulamalar da Google Play Store'daki otomatik kaldırma mekanizması nedeniyle problem yaşayabiliyor.

Şimdi ise Google, yaptığı açıklama ile popüler SD Maid de dâhil olmak üzere birçok "Temizleyici" uygulamasının mağazadan kaldırıldığını açıkladı.

Bu uygulamaların geliştiricileri durumlarını Reddit'te paylaşarak Play Store'dan aniden kaldırıldıklarını ve hesaplarının tamamen feshedildiğini bildirdiler. Özellikle SD Maid uygulaması için kaldırma gerekçesi olarak Google'ın "Stalkerware politikasının" ihlali gösteriliyor.

Pek Çok Geliştirici Google'a İsyan Etti

Geliştiricilerin Google'a iddiasına bakılırsa kaldırılan uygulamalarda kullanıcı gizliliğini ve verilerini takip etmelerini sağlayan herhangi bir özellik yok. Hatta SD Maid'in kaynak kodu GitHub'da listelenmiş durumda.

Uygulama geliştiricilerinin çoğu, Google'ın Temizleyici uygulamalarını kaldırmasının ardında aynı nedeni gösterdiğini söylüyor ancak kesin nedenin ne olabileceği konusunda net bir açıklama yapılmış değil.

Google'ın pek çok mağaza uygulamasında katı yaptırımlara gitmesi, kötü amaçlı olmayan uygulama geliştiricilerinin de zaman zaman işlerinin baltalanmasına neden olabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzu temizlemek için herhangi bir uygulama kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.