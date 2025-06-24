Performans Yarışında Yeni Dönem! Google, Hepsini Sollayacak

Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Markalar, kullanıcıların ilgisini çekmek ve pazarda öne geçmek için her yeni modelde daha yüksek performans sunma yarışına giriyor. Bu savaşın merkezinde ise tartışmasız şekilde işlemciler yer alıyor.

Yonga seti üretiminde TSMC ve MediaTek gibi devler liderliği elinde tutarken, bugüne kadar performans anlamında geride kalan Google, oyunu değiştirecek hamlesiyle sahneye çıkıyor. Gelen son bilgiler, şirketin mobil işlemci yarışında bu kez gerçekten iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

Google, 2nm Tensor G6 ile Şov Yapacak

Tayvan'dan gelen yeni sızıntılara göre Google, 2025 yılında tanıtacağı Tensor G6 işlemcisini TSMC’nin 2nm üretim süreciyle çıkaracak. Bu da Pixel 11’in performans açısından büyük bir sıçrama yapabileceği anlamına geliyor.

Google’ın Tensor ile ilgili çalışmaları başlangıçta pek de umut verici değildi. İlk yonga seti 5nm süreciyle üretildi ve bu teknoloji Tensor G2’de de kullanıldı. Ancak aynı dönemde rakipler 4nm’ye geçiş yapmıştı. Şirket, Tensor G3 ve G4 ile 4nm’ye adım atsa da sektör artık 3nm’ye geçmişti ve firma bir adım geride kalmaya devam etti.

Bu yıl tanıtılması beklenen Tensor G5, TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek ve Pixel 10 serisinde yer alacak. Bu, Google’ın sonunda yarışa yetiştiğini gösteriyor. Ancak asıl büyük sıçrama Tensor G6 ile gerçekleşecek.

Teknoloji devi, 2nm fabrikasyon süreci ile sadece yüksek performans değil, aynı zamanda daha yüksek verimlilik de sunacak. Bu da doğrudan kullanıcı deneyimini etkileyecek.

Görünen o ki Google, akıllı telefon dünyasında yeni bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.