Google TV Tasarımı Yenileniyor: Daha Sade, Daha Modern Uygulama Görünümü!

Google önümüzdeki yılla birlikte Google TV'nin alışılagelmiş tasarımını yenilemeyi planlıyor.

Medium'daki Android Developers tarafından detaylandırılan habere göre şirket, 2024 yılının başlarında Google TV için bir ana ekran tasarımında yeniliğe gitmeyi planlıyor.

Android TV ürün müdürü Michelle Clark, bu görsel revizyonun "Sizin İçin" bölümündeki uygulama simgelerinin şu anda platformda bulunan dikdörtgenler yerine dairesel hâle geleceğini belirtiyor.

Google, kullanıcıların dairesel uygulama simgeleri sayesinde daha fazla uygulamayı kolayca görebileceklerini söyleyerek alan yönetimine odaklandığını belirtiyor. İlk örnek, simgelerin nasıl görüneceğini ve yeni tasarımla tek bir görünüme kaç tane sığabileceğini gösteriyor.

Google TV'nin Yenilenen Tasarımı Nasıl Görünecek?

Yaklaşan görsel değişikliğe dikkat çekmenin yanı sıra Google, uygulama geliştiricilerine TV uygulaması simge yönergelerine uygun olarak değişikliklerini ortaya koymaları için bolca zaman veriyor. Teknik konulara girmekten kaçınan şirket, geliştiricileri simgelerinin yüksek kalitede kalmasını sağlamak için "Uyarlanabilir Simgeler" ve vektör tasarım formatlarını kullanmaya teşvik ediyor.

Dört köşeli simgelerin ortadan kalkmasına rağmen, dikdörtgen uygulama simgelerinin yalnızca yeri değiştiriliyor. Google eski logoların "Uygulamalar" sekmesi gibi alanlarda görüntülenmeye devam edeceğini belirtiyor.

Yaklaşan değişiklikler küçük görünse de favori uygulamalarınızın daha fazlasını tek bir alanda hızlı bir şekilde görebilme yeteneğine sahip olmak oldukça kullanışlı olacak.

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