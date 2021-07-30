Google Uygulama İzleme Şeffaflığı ile Apple'ı Takip Edecek

Google, uygulama izleme şeffaflığı getirerek politikasını Apple'ın kısa bir süre önce iOS uygulama geliştiricilerine yönelik şekilde güncellediği politikasına benzer bir şekilde güncellemeyi amaçlıyor.

Yazılım devinin Android işletim sistemine özel resmi uygulama mağazası Play Store, Apple'ın birkaç ay önce getirdiği şeffaflık politikasına göre yeniden düzenleniyor. Apple, geliştiricilerin kullanıcıların hangi verilerini kullandığını göstermesi için yeni özelliğini bu yılın başlarında tanıtmıştı. Google da Apple'ın yeni özelliğini kullanıma sunarak kullanıcıları veriler üzerinde daha çok kontrol sahibi yapmayı planlıyor.

Google Uygulama İzleme Şeffaflığı ile Apple'ın İzinden Gidecek

Android'in güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olan Suzanne Frey tarafından aktarılan bilgilere göre uygulamasını Play Store'da tutan bütün uygulama geliştiricilerinin yeni güncelleme ile kullanıcılardan hangi verileri ne amaçla kullandığına dair ayrıntılı olarak bilgi vermesi gerekecek.

Yeni eklenecek bölüm, derecelendirme ve incelemelerin hemen üzerinde yer alacak. Kullanıcı, uygulamanın açıklamasının altında uygulamanın hangi bilgileri topladığını görüntüleyebilecek. Burada uygulamanın ne tür verileri topladığı, kullanıcıdan topladığı verileri ne kadar süre boyunca tuttuğu gibi bilgilerin yer alması bekleniyor.

Google, yeni bölümün başlığını "Veri Gizliliği ve Güvenliği" olarak adlandırdı ancak başlığın daha sonra değişmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Bölüm sadece yukarıdaki görüntüde yer alanlarla sınırlı kalmayacak aynı zamanda "ayrıntıları gör" seçeneğini kullanarak başka bir bölüm daha açabilecek. Bu bölümde de izlenen verileri ayrıntılı olarak görüntüleyebilecek.

Google'ın uygulama izleme şeffaflığı güncellemesi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yayımlanacak ve geliştiricilere gerekli düzenlemeleri yapması için nisan ayına kadar süre verilecek. Bu nedenle geliştiricilerin gerekli değişiklikleri yapması için bir hayli zamanı var.

Uygulama Geliştiricileri Memnun Değil

Google, yeni özellik için geliştiricilerin de düşüncelerini dikkate aldı ancak geliştiricilerin büyük bir kısmı yeni özellikten memnun kalmadı. Bunun nedeni, geliştiricilerin kullanıcı verilerini toplaması ve çeşitli amaçlarla kullanması. Bu, geliştiricilerin veya işletmelerin kullanıcı tercihlerini anlamasını kolaylaştırır ve onları reklamlarla nasıl hedefleyebileceğini öğrenmesini sağlar. Çok sayıda kullanıcı verisine sahip bir geliştirici ciddi miktarda gelir elde edebilir.

Kullanıcıların gizliliğe giderek daha duyarlı hale gelmesi de geliştiricilerin gelirini olumsuz etkileyebilir. Bu, iOS kullanıcılarının artık uygulamalara takip izni vermemesinden ötürü Facebook'un gelirinin düşmesi ile gözler önüne serilmişti.