Android'lerdeki Google Uygulamasında Önemli Bir Değişikliğe Gidiliyor!

Google uygulaması, Android telefonlardaki arama deneyiminin merkezi olarak en çok kullanılan noktalardan biri ve bugün uygulamanın en önemli özelliklerinden birinde büyük bir değişikliğe gidiliyor.

Google Mobil Hizmetler (GMS) uygulama paketinin bir parçası olarak Çin dışında satılan neredeyse tüm Android telefonlarda varsayılan olarak kullanılan bu arama motoruyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TheSpAndroid, Google'ın Google uygulamasının yeni 14.48.26.29.arm64 sürümünde arama çubuğunun konumunu değiştirdiğini tespit etti. Arama çubuğu artık üst yerine altta yer alıyor.

Arama Çubuğu Neden Üstten Alta Taşınıyor?

Arama çubuğunun alta taşınması, göründüğünden çok daha önemli bir değişiklik. Alttaki çubuğa tüm telefonlarda kolayca erişilebilir ve bu, telefonların ekranın üst yarısındaki bir kullanıcı deneyimi öğesinin en iyi dönüşüm oranlarını sağlamadığı gerekçesiyle oldukça mantıklı.

Daha anlaşılır bir şekilde özetlemek gerekirse kullanıcılar arama çubuğunu üst kısımda da görüyor ancak olması gerektiği kadar tıklamıyor. Aramayı en alta taşımak, bu alana tıklamayı hem önemli ölçüde kolaylaştıracak hem de genel arama deneyimin iyileştirecek.

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