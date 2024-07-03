Google ve Samsung’dan Kritik Uyarı: Kullanıcılar Tehdit Altında!

Google, Samsung Galaxy cihazlarda kritik bir güvenlik açığı olduğu konusunda kullanıcıları uyardı. CVE-2024-32896 olarak adlandırılan bu açık, saldırganların cihazlara sızmasına ve kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyor. Peki güvenlik açığı nasıl durdurulacak? İşte ayıntılar…

Samsung Galaxy Cihazlarda Güvenlik Açığı

Öncelikle görünüşe göre CVE-2024-32896 sınırlı ve hedefli kullanım altında olduğundan saldırganlar, açık sayesinde ayrıcalık yükseltmesi ve normalde erişemeyecekleri verilere erişebilir erişerek yetkisiz eylemler gerçekleştirme olasılığı bulunuyor.

Ayrıca Google, bu açığın yalnızca Pixel cihazlarını değil, Samsung Galaxy cihazları ve diğer tüm Android telefonları da etkilediğini belirtti.

Samsung, Temmuz güvenlik güncellemesini yayınlamış olsa da, güncelleme bu açığı düzeltmiyordu. Google ise, Pixel cihazlarda bu açığın yamalandığını, Galaxy’nin diğer modellerinde sorunun çözülmediğini söyledi.

Samsung, Qualcomm'dan gelen üç kritik güvenlik açığını da Haziran ayında Pixel telefonlar için gidermiş, ancak Samsung'un güncellemesi gecikmişti. Fakat Samsung, bu gecikmeyi yazılım ve ürün yazılımı düzeltmelerinin daha uzun sürmesiyle açıklamıştı.

Samsung'un Temmuz ayı güvenlik güncellemesinde, CVE-2024-31320 olarak adlandırılan ve uyarısı yapılan bir açık da düzeltilmişti. Şimdi ise CVE-2024-32896 açığının Ağustos ayında gerçekleşecek güvenlik güncellemesiyle düzeltilmesi bekleniyor.