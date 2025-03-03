WhatsApp, Google Meet'in Sevilen Özelliğine Kavuşuyor

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen WhatsApp'ın yeni özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellikler, görüntülü görüşmede daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayacak.

WhatsApp'a Hangi Özellikler Gelecek?

WhatsApp'ın 2.25.5.21 numaralı beta sürümünde görüntülü görüşme esnasında kullanılabilecek emoji tepkileri ve söz hakkı isteme özellikleri tespit edildi. Söz hakkı isteme işlevi, aynı anda birden fazla kişinin konuşmasının önüne geçecek. Böylece daha verimli görüşmelerin yapılması sağlanacak.

Söz hakkı isteme işlevi uzun zamandır Google Meet ve Zoom gibi birçok hizmette bulunuyor ancak WhatsApp, sesli ve görüntülü grup araması yapılabilmesine rağmen böyle bir özellik içermiyor. Görünüşe göre hizmet yakında bu eksiğini kapatarak daha iyi bir deneyim sunacak.

Görüşme esnasında söz hakkı isteme ve emoji tepkileri özelliklerine erişmek için üç nokta simgesine basmak yeterli olacak. Bu simgeye bastığınız takdirde bir pencere görüntülenecek. Buradan söz hakkı isteyebilecek veya emojilerden birini seçebileceksiniz.

Emojiler arasında kalp, şaşırmak, baş parmak yukarıda ve üzgün dahil olmak üzere toplamda altı farklı emoji bulunuyor. Emojilerin ssayısının ilerleyen zamanlarda artıp artmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da belli değil.