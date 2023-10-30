Google, Verileriniz Sızdırılırsa Artık Sizi Uyaracak! Peki Nasıl?

Google'da adınızı, adresinizi ya da telefon numaranızı arattığınızda artık hakkınızda ne tür bilgilerin sızdırıldığını görebilirsiniz. CNBC'ye göre Google, kişisel verilerinizi çevrimiçi olarak tespit ettiğinde sizi uyaracak ve bu bilgileri Google Arama'dan kaldırmanıza yardımcı olacak gizli bir özelliğe sahip.

Web tarayıcınızdan myactivity.google.com/results-about-you adresine gidip, "Sonuçları İncele"ye ve ardından "Başla"ya tıklayarak adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-postanız dâhil olmak üzere kişisel verilerinizi girebilir ve kontrol sağlayabilirsiniz.

Google Verilerinizi İnternet Ortamında Tarayacak

Google'ın aramasını istediğiniz tüm bilgilerin bunlar olduğunu onaylamanız istenecek ve bunu yaptıktan sonra Google sizden kişisel verilerinizin internette bulunması hâlinde nasıl uyarılmak istediğinize karar vermenizi isteyecek. E-posta, anlık bildirim ya da her ikisi yoluyla da bilgilendirilmeyi seçebilirsiniz.

Bu noktada yapmanız gereken başka bir şey olmayacak ve Google'dan kişisel verilerinizin internet ortamında bulunduğuna dair bir bildirim aldığınızda Google'ın arama motorundan kaldırmasını veya bırakmasını seçebileceksiniz.

Ancak Google'ın arama pazarının %83'üne hâkim olduğunu unutmayın, bu da kişisel bilgilerinizi Google Arama'da bıraksanız da sildirseniz de her şeyi komple temizleyebilmenizin mümkün olmayabileceği anlamına geliyor.

Şimdilik araç ne yazık ki Türkiye'de kullanılabilir değil ancak yakında kullanılabilir olması bekleniyor.