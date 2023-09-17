Google Voice’dan Android ve iOS Cihazlara Spam Hamlesi!

Google Voice bu yıl kullanıcılara yönelik çok fazla ekleme yapmadı ancak artık "spam metin uyarılarını" kullanıma sunduğunu belirtti.

Bu spam metin korumaları hem ücretsiz hesaplara hem de ücretli Google Voice katmanlarına geliyor. Şu anda kullanıma sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda yaygın olarak kullanıma sunulacak.

Şüpheli Spam

"Şüpheli spam arayan uyarılarına" benzer şekilde, Google Voice artık bu korumaları SMS mesajlarına da getiriyor. Android ve iOS'ta profil avatar noktasında kırmızı bir ünlem işareti görünüyor, mesajın önizlemesi "Şüpheli spam" ile başlıyor.

İki seçeneğiniz var:

Şüpheli bir spam mesajını onaylayın; bu, o numaradan gelecek mesajların doğrudan spam klasörüne gitmesine neden olur.

Etiketlenmiş bir mesajı spam değil olarak işaretleyin, ardından şüpheli spam etiketi o numara için bir daha asla görüntülenmeyecek.

Sizce bu uygulama güvenlik konusundan faydalı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.