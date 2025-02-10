Google, WhatsApp'ı Android'in Bir Parçası Yapacak

WhatsApp kuşkusuz dünyanın en popüler mesajlaşma araçlarından biri. Hatta başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki akıllı telefon kullanııcları, WhatsApp'ı bir uygulama olarak değil, yeni bir telefon aldığında direkt kurulması gereken temel bir iletişim aracı olarak görüyor. Durumun farkında olan Google ise kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek adına WhatsApp'ı doğrudan "Mesajlar" uygulamasına entegre etmeyi planlıyor.

Google, WhatsApp'ı Mesajlar Uygulamasına Getiriyor

WhatsApp'ın her geçen gün daha da artan popülaritesini göz önünde bulundurarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen Google, WhatsApp'ı Mesajlar uygulamasına entegre etmeye karar verdi. Ancak bu cümleden anladığınız şey Google'ın mesajlar uygualaması yerine WhatsApp'ı konumlandıracağı ise yanılıyorsunuz.

Şirket WhatsApp'ın mesajlaşma yerine görüntülü konuşma özelliğini Mesajlar'a entegre edecek. Örneğin arkadaşıyla mesajlaşan bir kişi, sohbet penceresinde sağ üstte bulunan kamera butonuna dokunduğunda doğrudan WhatsApp üzerinden br görüntülü arama başlatabilecek.

Henüz test aşamasında olan bu özellik, her iki kullanıcı da WhatsApp’ı yüklemiş ve hesabıı kurmuşsa çalışıyor. Taraflardan birinin WhatsApp kullanmadığı senaryoda ise söz konusu buton şimdi olduğu gibi Google Meet üzerinden arama gerçekleştirecek.

Şu an için bu özellik yalnızca bire bir sohbetlerde kullanılabiliyor. Ancak stabil sürüm yayınlandığında grup görüşmelerine de kullanılması vermesi bekleniyor. Google'ın kararının arkasında ise Meet'in karmaşık yapısı ve biraz daha profesyeonel kullanıcılara hitap etmesi gösteriliyor.

Kullanıcıların istediği asıl şey ise tam bir entegrasyon. Pek çok kişi WhatsApp'ın varsayılan mesajlaşma uygulaması olmasını istiyor ve Mesajlar uygulamasının gereksiz olduğunu düşünüyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla Google'ın böyle bir planı yok. Yine de bu ilk adım olarak kabul edilebilir.