Bol Sıfırlı Anlaşma: Google, Tarihinin En Büyük Satın Alımını Yapıyor!

Google, tarihinin en büyük satın alımını gerçekleştirmek için geri sayıma geçti. Sektör kaynakları, Google'ın ana şirketi Alphabet'in dünyaca ünlü bir bulut güvenlik şirketini dudak uçuklatan bir miktara satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Google, Bulut Güvenlik Firması Wiz'i 23 Milyar Dolara Satın Almaya Hazırlanıyor

Wiz, 2020 yılında Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik ve Ami Luttwak tarafından kurulan New York merkezli bir bulut güvenlik girişimi olarak biliniyor. Görünüşe göre Alphabet, Wiz'i dudak uçuklatan bir meblağ karşılığında bünyesine katmayı planlıyor.

Şu an için resmi bir açıklama olmasa da, Alphabet'in bu satın alım için kasasından tamı tamına 23 milyar dolar çıkacağı belirtiliyor. Bu aynı zamanda 2012'de Motorola Mobility için yapılan harcamanın yaklaşık iki katı ve şirketin şimdiye kadarki en büyük yatırımı olacak.

Alphabet'in bu satın alımının arkasındaki en büyük neden, son dönemde bir hayli artan güvenlik ihlalleri olarak gösteriliyor. Şirket, bu sayede bulut alanında öne çıkan güvenlik şirketlerinden biri olan Wiz'in çözümlerinden faydalanmayı planlıyor. Peki, bu gibi büyük bir satın alım Microsoft gibi rakip firmaları nasıl etkileyecek?