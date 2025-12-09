Google, Meta'ya Rakip Oluyor: İlk Akıllı Gözlük için Tarih Netleşti!

Tüketici odaklı yapay zekâ pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Akıllı gözlüklerin hızla yaygınlaştığı bu alanda Facebook’un sahibi Meta neredeyse açık ara lider konumda. Ancak teknoloji devi Google da bu yarışa girmeye hazırlanıyor. Peki Google’ın ilk modeli ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Google'un İlk Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Google, kısa süre önce yaptığı açıklamayla yapay zekâ destekli akıllı gözlük için geri sayımın başladığını doğruladı. Buna göre şirket, ilk akıllı gözlüğünü 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor. Alphabet çatısı altındaki teknoloji devi ürün geliştirme sürecinde Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker gibi önemli ortaklarla birlikte çalışıyor.

Mevcut bilgilere göre Google iki farklı model üzerinde çalışıyor. İlk model yalnızca ses odaklı bir kullanım sunacak. Bu gözlükte bir ekran bulunmayacak. Kullanıcılar Gemini yapay zekâ asistanıyla doğrudan sesli olarak iletişim kurabiilecek. Diğer model ise camın içine yerleştirilmiş mini bir ekrana sahip olacak.

Bu ekran sayesinde kullanıcıya navigasyon bilgileri, gerçek zamanlı dil çevirileri ve benzeri bilgiler doğrudan gözlük üzerinden gösterilebilecek. Android XR üzerinde çalışacak iki model de önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Fakat şimdilik net bir tarih bilgisi yok. Bu da önümüzdeki aylarda netleşebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.