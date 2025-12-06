Tepkiler İşe Yaradı: Google Sevilen Özelliği Geri Getirdi

Android, kullanıcılara üçüncü taraf uygulama kullanma imkânı sunarak onlara seçim imkânı tanısa da çoğu kullanıcı bir kez Google'ın hizmetlerini kullanmaya başladığında yazılım açısından neredeyse tamamen şirkete bağımlı hâle gelir. Bu uygulamalar tamamen Google'ın kendisine ait ve size hangi özellikleri sunup sunmayacağına kendisi karar veriyor.

Teknoloji devi her ne kadar kaldırdığı özellikleri tekrar sunma eğiliminde olmasa da bu sefer farklı bir durum yaşandı. Şirket, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin ardından Google Fotoğraflar'ın sevilen özelliğini yeniden kullanıma sundu. Android kullanıcıları, bu özelliğe yeniden erişmeye başladı.

Perspektif Özelliği Yeniden Google Fotoğraflar'da

Google, geçtiğimiz yaz Google Fotoğraflar'a birçok yenilik getirdi. Ayrıca uygulamada çeşitli iyileştirmeler yaptı. Bu adımlar, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik atılan bir adımdı fakat bu büyük yenilik ve değişikliklerle birlikte uygulamanın çok önemli özelliklerinden biri olan perspektif aracı da kullanımdan kaldırdı.

Bu özellik, kullanıcılar tarafından özellikle Bu araç, bir fotoğrafın açısını çekimin ardından dijital ortamda değiştirmenize imkân tanıyor. Perspektif sorunlarına karşı etkili bir düzeltme aracı olarak uzun bir zamandır kullanıcıların tercih ettiği bu özellik kaldırıldıktan kısa bir süre sonra yeniden eklendi.

Perspektif aracı şu anda kademeli olarak sunulduğu için bütün Android kullanıcılarına ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtmek gerekiyor. Henüz sizin kullanımınıza açılmamış olsa bile ilerleyen günlerde özelliğe sorunsuz bir şekilde erişebilecek ve perspektif aracını kullanarak fotoğraflardaki önemli bir kusuru ortadan kaldırabileceksiniz.

Google, bu aracın yanı sıra uygulamanın kırpma aracında da önemli bir değişikliğe gitti. Şimdiye kadar kırpma seçeneğini kullanırken seçim işaretlerinin köşeleri oval bir görünüme sahipti fakat teknoloji devi, bunu tamamen düz hâle getirdi. Kırpma alanına herhangi bir etkisi bulunmuyor ancak daha doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilir.