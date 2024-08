Google'ın Metinden Görüntü Oluşturan Yeni Yapay Zeka Aracı Imagen 3 Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı

ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zeka endüstrisinde büyük oynamaya devam ediyor. Ünlü şirket son olarak, metinden görsel üreten yapay zeka aracı Imagen 3'ün en son sürümünü ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtı. Detaylar haberde.

Imagen 3, Midjourney Kalitesinde Ücretsiz Görseller Oluşturuyor!

Son zamanlarda görüntü üretme tabanlı yapay zeka araçlarını geliştirmeye odaklanan Google, Imagen Video aracının ardından metinden görseller üreten Imagen 3 isimli aracının yeni sürümünü de kullanıcıların beğenisine sundu. Kullanıcılar, şirketin yeni yapay zeka aracı sayesinde akıllarına gelen herhangi bir sahneyi, karakteri veya nesneyi sadece birkaç tarif cümlesiyle beraber ücretsiz olarak görselleştirebiliyor.

Google'ın resmi web sitesi üzerinden kullanılabilen Imagen 3'e, web sitesinde yer alan "Try it on ImageFX" seçeneği üzerinden erişilebiliyor. Yapay zeka aracı, arayüzünde bulunan metin kutusuna istediğiniz görüntüyü tanımlayan bir metin yazdıktan sonra kısa sürede sizin için oldukça gerçekçi görsel oluşturabiliyor.

