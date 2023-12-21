Google’ın Yapay Zeka Başarısı: 2023’te 14 Büyük Adım Attı!

Google'ın 2023 yılı, teknoloji dünyasında yapılan büyük atılımlarla dolu geçti. 23 önemli anısının %61'i, yapay zeka teknolojisi ile ilişkili. Gelecekte dünyanın nereye gittiğini anlamak istiyorsanız, şimdi doğru zaman! İşte Google'ın 2023'teki en önemli olaylarından bazıları:

Gemini: Yapay Zeka Devriminin Lideri

Google'ın en büyük anılarının başında Gemini geliyor. Bu, Google'ın en büyük ve 2023 itibariyle en gelişmiş yapay zeka modeli. Google, Gemini'yi herkes için yapay zekayı daha yardımcı hale getirmeyi tanımlıyor. Gemini, metin, ses, video ve kod gibi farklı bilgi türlerini birleştirebilen bir yapıya sahip. Ayrıca, mobil telefonlardan veri merkezlerine kadar her şeyde çalışabilen üç farklı boyutta Ultra, Pro ve Nano gibi esnek bir modele sahip.

Bard: Yapay Zeka İle Etkileşimli Deneyim

Bard, generatif yapay zeka ile işbirliği yapma imkanı tanıyan etkileşimli bir deneyim. Bard'ın kod yazma yeteneği, görsel yetenekleri ve küresel olarak genişlemesi, önemi arttırıyor. Ayrıca yakında, Bard ve Assistant'ın birlikte çalışmaya başlayacağı da belirtiliyor.

SGE (Search Generative Experience): Yapay Zeka Destekli Arama Deneyimi

SGE, arama konularını daha hızlı ve kolay anlamak, yeni generatif yapay zeka kullanarak gerçekleştirilen bir Arama deneyimi. Kullanıcılara aramaları için en kullanışlı ve ilgili bilgileri bir araya getiren yapay zeka desteği sunuyor. Bu yıl, yapay zeka ile resim oluşturma yeteneği de eklendi.

Android 14: Mobil Dünyada Yapay Zeka Yenilikleri

Google, Android 14'ün lansmanını ve bir sürü güncellemelerini vurguluyor. Mobil işletim sistemininde yapay zeka duvar kağıtları ile ön plana çıkararak, kullanıcılara özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Google Messages için geliştirilen Magic Compose adlı yapay zeka aracının beta sürümünü de tanıttı. Bu araç, kullanıcılara doğru kelimeleri bulmalarında yardımcı oluyor.

Google'ın 2023'teki büyük anıları sadece bunlarla sınırlı değil; bu önemli başarıları takip eden diğer gelişmeler de dikkat çekici. Yapay zeka, Google'ın teknoloji harikalarını yönlendiren anahtar bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Pixel 8'in Rolü: Yapay Zeka İle Güçlenen Bir Akıllı Telefon

Bu haberde Pixel 8, 2023'ün en büyük anıları arasında özel bir yere sahip. Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro. Özellikle, Pixel 8 Pro'nun yapay zeka entegreli ilk akıllı telefon olduğu söyleniyor. Google, bu telefonda Gemini Nano'nun çalıştığını belirterek, bu teknolojinin Recorder uygulamasındaki Summarize gibi yeni özellikleri geliştirdiğini söylüyor.

Ancak Google'ın yıl boyunca kayda değer gördüğü bir sürü başka olay da var. Bu olayları iki kategoriye ayırabiliriz:

AI Odaklı Gelişmeler:

Chromebook Plus: Güçlü, yapay zeka destekli bir cihaz.

Güçlü, yapay zeka destekli bir cihaz. Fotoğraf Özellikleri: Bu yıl için Magic Editor ve Pixel 8 ile ilgili Best Take gibi yapay zeka düzenleme araçlarını başlattı.

Bu yıl için Magic Editor ve Pixel 8 ile ilgili Best Take gibi yapay zeka düzenleme araçlarını başlattı. Google Workspace: AI destekli Smart Compose özelliğini Google Chat'e genişletti.

AI destekli Smart Compose özelliğini Google Chat'e genişletti. Duet AI: Google Workspace'teki Duet AI, Ağustos ayında genel olarak kullanıma sunulan, koç, düşünce ortağı, ilham kaynağı ve üretkenlik artırıcı olarak yapay zeka destekli bir araç.

Google Workspace'teki Duet AI, Ağustos ayında genel olarak kullanıma sunulan, koç, düşünce ortağı, ilham kaynağı ve üretkenlik artırıcı olarak yapay zeka destekli bir araç. Google Cloud: Duet AI'yı Google Cloud üzerinde genişletti, daha fazla bulut kullanıcısına hizmet vermek için Google Cloud ürünleri ve hizmetleri geniş bir yelpazede yapay zeka yardımı sağladı.

Duet AI'yı Google Cloud üzerinde genişletti, daha fazla bulut kullanıcısına hizmet vermek için Google Cloud ürünleri ve hizmetleri geniş bir yelpazede yapay zeka yardımı sağladı. Sanal Deneme: Google, farklı beden ölçülerinde 80 gerçek model kullanarak giyimleri sanal olarak denemenizi sağlayan yeni bir yapay zeka destekli araç tanıttı.

Google, farklı beden ölçülerinde 80 gerçek model kullanarak giyimleri sanal olarak denemenizi sağlayan yeni bir yapay zeka destekli araç tanıttı. YouTube: Made on YouTube 2023 etkinliğinde, Shorts için yapay zeka tarafından oluşturulan arka planları içeren yapay zeka özelliklerini duyurdu.

Made on YouTube 2023 etkinliğinde, Shorts için yapay zeka tarafından oluşturulan arka planları içeren yapay zeka özelliklerini duyurdu. Lab Araştırması: Bu yılın başlarında, Google'ın deneysel yapay zeka araçları ve teknolojileri için bir ev olan Labs'ı başlattı.

Bu yılın başlarında, Google'ın deneysel yapay zeka araçları ve teknolojileri için bir ev olan Labs'ı başlattı. Chrome: Chrome Web Mağazası için tamamen yeni bir görünüm ve yenilenmiş simgeler, yeni renk paletleri ve yapay zeka destekli uzantılar gibi yeni özellikleri piyasaya sürdü.

Daha Az AI Odaklı Gelişmeler:

Pixel Ailesinin Büyümesi: Yeni bir Pixel Tablet 2023'te tanıtıldı ve Pixel Buds Pro bir güncelleme aldı.

Yeni bir Pixel Tablet 2023'te tanıtıldı ve Pixel Buds Pro bir güncelleme aldı. Takılabilir Teknoloji: Google Pixel Watch 2 duyuruldu, ayrıca Fitbit Charge 6 da tanıtıldı.

Google Pixel Watch 2 duyuruldu, ayrıca Fitbit Charge 6 da tanıtıldı. Sağlık Takip Araçları: Google Pixel Watch için düşme tespiti ve oksijen doygunluğu (SpO2) takibi eklendi.

Google Pixel Watch için düşme tespiti ve oksijen doygunluğu (SpO2) takibi eklendi. Sıcaklık ve Sel Uyarıları: Belirli bir bölge için sıcaklık ve sel uyarıları özelliği.

Belirli bir bölge için sıcaklık ve sel uyarıları özelliği. Google Haritalar: Rotalar için Immersive View özelliği tanıtıldı.

Rotalar için Immersive View özelliği tanıtıldı. RCS: Rich communication standard (RCS), Google Messages'da bu yıl 1 milyar kullanıcıya ulaştı.

Rich communication standard (RCS), Google Messages'da bu yıl 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Güvenlik İçin Parolalar: Parmak izi, yüz taraması veya pin kodu ile kullanıcılar cihazlarını ve hesaplarına şifre kullanmadan açabilmeleri.

Google'ın 2023 yılındaki bu önemli anıları, hem yapay zeka alanında hem de genel teknoloji dünyasında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, Google'ın gelecekteki yeniliklerine ve teknolojik liderliğine dair heyecan verici bir bakış sunuyor.