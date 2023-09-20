Google, Kanser Teşhisi İçin Yapay Zekâ Destekli Mikroskop Geliştiriyor!

Son zamanlarda yapay zekânın sağlık sektöründeki etkisi gittikçe büyüyor. Birçok şirket, sağlık alanında yapay zekâdan faydalanarak modern tıbba yeni kapılar açıyor. İşte onlardan birisi de Google oldu.

Yeni gelen habere göre Google, ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte kanser teşhisi için yapay zekâ destekli mikroskop geliştiriyor.

Teşhis Koymada Etkili!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8.2 milyon kişi kanser nedeniyle ölüyor. Bu sebeple Google ve ABD Savunma Bakanlığı bir araya gelerek patalogların kanser teşhisi koymasına yardımcı olacak bir mikroskop geliştiriyor.

Augmented Reality Microscope (ARM) olark bilinen mikroskop, kanser teşhisinde ve başka örnek incelemerinde kullanılmak üzere üretiliyor. Mikroskop, gerçek zamanlı makine öğrenme yetenekleri ve dijital örtü projeksiyonu için özel optikler sunuyor.

Google ve ABD Savunma Bakanlığı bu mikroskobu hastanelerde ve kliniklerde bulunan mevcut ışık mikroskoplarına sonradan takılabilecek şekilde geliştiriyor. ARM'in maliyetinin 90.000 ile 100.000 dolar arasında olması bekleniyor.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için önemli bir adım sayılacak yapay zekâ destekli bu mikroskop; meme kanseri, serviks kanseri, prostat kanseri ve mitozu tanımlayabilen dört farklı algoritmaya sahip olacak.

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