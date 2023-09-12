Microsoft, Kanser Teşhisi Koyabilen Yapay Zekâ Geliştirmeyi Hedefliyor!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, sağlık sektörü için önemli bir adım attı. Dijital patoloji şirketi olan Paige ile iş birliği yaparak kanser teşhisi koyabilen bir yapay zekâ geliştirmeyi planladı.

Patolojideki başarısıyla bilinen Paige, Microsoft’un gelişmiş bulut bilişim altyapısını kullanarak dijital patoloji ve onkoloji için görüntü tabanlı AI modelini geliştirecek. Eğer başarılı olursa kanser teşhisi için önemli bir adım atılmış olacak.

Yapay Zekâ ile Çığır Açan Proje!

Paige ve Microsoft'un yapay zekâ üstüne planladıkları bu proje, başarılı olduğu andan itibaren sağlık sektöründe çığır açacak.

En büyük görüntü tabanlı yapay zeka (AI) modelini oluşturmayı hedefleyen iki şirket, yaygın kanser türlerini ve teşhis edilmesi zor kanserleri tanımlayabilecek.

Yapay zekâ modelinde, kanser türlerinin dört milyona kadar dijitalleştirilmiş mikroskobik slayt olacak. Paige ve Microsoft'un yaptığı basın açıklamasına göre yapay zekâ modeli, milyarlarca görüntüyü içeren benzeri görülmemiş miktarda veri üzerinde eğitim alıyor.

Kanser teşhisi normal şartlarda patalogların genellikle cam slayt üzerinde doku incelemesi ile oluyor. Mikroskop altındaki incelemelerde gözden en ufak bir ayrıntının kaçması, yanlış teşhise neden olabiliyor.

Araştırmacılar yaşanan bu gibi aksiliklerde yapay zekâ modelinin tıp uzmanlarına yardımcı olacağını düşünüyor. Kanserlerin daha erken tespit edilmesine ve verimli bir tedavi yöntemine geçilmesine kolaylık sağlaması bekleniyor.

Peki sizce geliştirilecek yapay zekâ modeli, sağlık hizmetine gerçekten yardımcı olabilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.