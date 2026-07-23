Google’ın Yapay Zeka Harcamaları Rekor Kırdı: Gemini Abonelikleri Zamlanabilir mi?

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için harcanan para her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik bunu söylerken o kadar büyük bir paradan bahediyoruz ki trilyon dolar değerindeki şirketlerin finansal bilançolarını etkiliyor. Bunun son örneği Google’ın çatı şirketi Alphabet'ten geldi. Teknoloji devi 2026’nın ikinci çeyreğinde 119,8 milyar dolar gelir elde etti. Giderler düşüldükten sonra şirketin kasasına giren net para 39,1 milyar dolar oldu. Ancak Google aynı dönemde sunucu ve veri merkezleri için 44,9 milyar dolar harcayınca ortaya 5,9 milyar dolarlık bir fark çıktı. Peki Google neden kazandığından daha fazlasını harcadı ve bu durum kullanıcıları nasıl etkileyebilir?

Google Neden Zarar Ediyor?

Aslında Google'ın zarar etmesinin arkasındaki neden şirketin gelirlerindaki düşüş ya da kontrolsüz harcamalar değil. Bunu daha çok geleceğe yapılan yatırım gibi düşünebilirsiniz. Söz konusu yapay zeka teknolojileri olduğunda rekabet günümüzde hiç olmadığı kadar fazla. Öyle ki hiçbir şirket bir başka rakibi tarafından yenilmeden birkaç aydan fazla zirvede kalamıyor.

Örneğin Google'ın yapay zeka ile görsel oluşturma aracı Nano Banana birkaç ay öncesine kadar bu alandaki en iyisi olarak kabul edilirken şu anda ChatGPT çok daha başarılı sonuçlar üretiyor. Google'ın bu ve diğer alanlarda liderliği geri alması için deyim yerindeyse "kesenin ağzını açması" bekleniyor. Görünüşe göre şirketin planı da tam olarak bu.

Alphabet’ın yayımladığı ikinci çeyrek raporuna göre şirket, 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplam 119,8 milyar dolar gelir elde etti. Elbette bu paranın tamamı şirketin kasasında kalmadı. Personel maaşları, vergiler, işletme giderleri ve YouTube içerik üreticileri gibi iş ortaklarına yapılan ödemeler başta olmak üzere tüm nakit giriş ve çıkışları hesaba katıldığında Alphabet’ın faaliyetlerinden ürettiği net nakit 39,1 milyar dolar oldu.

Ancak Google aynı dönemde yapay zeka teknolojilerine ciddi bir yatırım yaptı. Sunucu ve veri merkezleri için harcanan para 44,9 milyar dolar olarak açıklandı. Böylelikle şirketin giderleri, gelirlerini aştı ve 5,9 milyar dolar zarar açıklandı. Belirtmekte fayda var ki Google dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Yine de bu tablo sadece 2026'nın ikinci çeyreğine odaklanırsak doğru.

Google Finansal Olarak Zor Durumda mı?

Hayır, Alphabet'in 2026'nın ikinci çeyreğinde zarar açıklamış olması şirketin kötü bir durumda olduğu anlamına gelmiyor. Aksine Google, 2004 yılındaki halka arzından bu yana her yıl kâr açıklıyor. Öyle ki Haziran 2026 itibariyle şirketin kasasında 242,5 milyar dolar değerinde nakit ve kolayca nakde çevrilebilen varlık bulunuyor.

Yani Google için 5,9 milyar dolar zarar çok da büyük bir sorun değil. Ki yukarıda bahsettiğimiz üzere bu yatırımlar şirketin geleceği için oldukça kritik bir öneme sahip. Gemini gibi yapay zeka modellerini geliştirmek ve milyonlarca kişiye aynı anda sunmak, klasik arama motoru hizmetlerine kıyasla çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor.

Ki bu modellerin görsel üretme ve video üretme gibi araçları da içerisinde barındırdığını unutmamak gerek. Kullanıcı sayısı ve kullanım miktarı arttıkça Google’ın daha fazla veri merkezine ihtiyacı oluyor. Şirketin açıkladığı verilere göre Gemini uygulaması aylık 950 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bu dünya nüfusunun yaklaşık sekizde birine denk geliyor.

Ayrıca veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerji gibi giderleri de unutmamak gerekiyor. Örneğin günümüzde ABD'de üretilen toplam elektriğin yaklaşık %5'i veri merkezlerine gidiyor. Tüm bunlar ve daha pek çok neden bir araya geldiğinde ise devasa yatırımlar kaçınılmaz oluyor. Peki Google harcadığı paranın karşılığını alıyor mu?

Google, Yapay Zeka Araçlarından Para Kazanıyor mu?

Aslında bu sorunun cevabı biraz karışık. Google'ın yaptığı açıklamalara göre yapay zeka yatırımları şimdiden şirket için ciddi bir gelir üretmeye başladı. Teknoloji bir yandan kullanıcılardan diğer yandan ise sunucu ve yapay zeka hizmeti sağlayan Google Cloud üzerinden gelir elde ediyor. Hatta Google Cloud’un geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 arttı.

Ancak bu henüz yeni bir alan ve yukarıda da belirttiğimiz üzere çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Zaten Google bu konuda yalnız değil. Örneğin Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devlerini çatısı altında bulunduran Meta da 2026'da yapay zeka yatırımlarına 125 ila 145 milyar dolar arasında bir para harcamayı planlıyor. Durum OpenAI ve Anthropic gibi şirketler için de farklı değil.

Anlayacağınız şu an yapay zeka alanında faaliyet gösteren her şirket para kazansa da masraflar şimdilik kârlı olmak için çok büyük. Hedef ise rekabette geride kalmamak, geleceğe yatırım yapmak ve uzun vadede gelirleri artırırken gelişen teknoloji sayesinde maliyetleri düşürerek kâr etmeyi başarmak. Gelelim en can alıcı soruya. Bu durum biz kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Google AI Aboneliklerine Zam Gelebilir mi?

Açıklamanın ardından Alphabet hisselerinde düşüş başladı. Bu haberin yazıldığı saat itibariyle hisselerde yüzde 5'e yakın bir düşüş söz konusu. İlk bakışta bu sadece Google hissedarlarını etkiliyor gibi görünebilir. Ancak şirketin yapay zeka altyapısı için yaptığı harcamalar, yakın gelecekte Google AI aboneliklerinin fiyatlarını da etkileyebilir.

Haliazırda Türkiye'deki kullanıcıların AI Plus için 199,99 TL, AI Pro için 719,99 TL, AI Ultra için 1479,99 TL ödemesi gerekiyor. Google basitçe artan sunucu ve veri merkezi maliyetlerinin bir bölümünü Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneliklerine yansıtmayı tercih edebilir. Ayrıca bazı gelişmiş özellikler daha pahalı paketlere taşınabilir, kullanım sınırları değiştirilebilir veya mevcut sınırların üzerine çıkmak isteyen kullanıcılardan ek ücret alınabilir.

Elbette ki bu şimdilik bir tahminden ibaret. Google, son finansal sonuçların ardından herhangi bir zam duyurusu yapmadı. Zam sadece şirketin muhtemel seçeneklerinden biri. Ayrıca Google maliyetleri Cloud müşterilerinden, reklamlardan, kurumsal yapay zeka hizmetlerinden veya farklı gelir kaynaklarından da karşılayabilir.

Editörün Yorumu

Bana göre bu tablodaki en korkunç şey yapay zeka teknolojilerini geliştirme ve kullanıcılara ulaştırmak için ne kadar büyük yatırımlar gerektiği. Ki asıl merak ettiğim ise bu masrafların gelecekte nasıl olacağı. Bu harcamalar şimdilik biz tüketicilere pek de yansıtılmıyor. Ancak Google, OpenAI, Meta, Anthropic ve daha pek çok şirket para yakmaya devam ediyor.

Bu şirketlerin bir kısmı tam da bu nedenle yatırımcıların baskısı altında. Diğerleri ise nakit akışındaki sorunları yeni yatırımlarla çözmeye çalışıyor. Ancak henüz kimse bu çıkmaza bir çözüm bulmayı başaramadı. Durum böyle devam ederse yapay zeka bugün olduğu kadar erişilebilir bir teknoloji olmayabilir. Özellikle para ödemeyen kullanıcılar pek çok özellikten mahrum kalabilir.

Bir diğer konu ise yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirket sayısı. Bugün Türkiye dahil pek çok ülkede yapay zeka girişimlerine verilen teşviklerin sayısı artıyor. Ancak pek çok girişimin yaptığı şey Google gibi şirketlerden alınan hizmetleri farklı kullanıcı çözümlerine dönüştürmek. Gerçekte ise ciddi korkunç yatırımlar olmadan bu gibi şirketlere rakip yapay zeka modelleri üretmek neredeyse imkansız.

Teknoloji geliştirilebilse bile işin ölçek kısmı için devasa bir servet gerekiyor. Çin başta olmak üzere pek çok ülkede bunun için uğraşılıyor. Ancak şu an için yapay zeka imkan, finansman ve altyapı olan birkaç ülkenin denetiminde kalacak gibi görünüyor.