Avrupalı Otomobil Üreticileri Tedirgin: Çinli Markalar Pazar Payını İkiye Katladı!

Otomobil pazarında içten yanmalı motorlara artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Bu kapsamda çok daha fazla elektrikli motorlara sahip modeller tercih ediliyor. Özellikle Çinli markalar bu alanda daha fazla öne çıkıyor diyebiliriz. Zira son paylaşılan veriler de bunun bir kanıtı niteliğinde.

Çinli Otomobil Üreticilerinin Avrupa'daki Satışları Nasıl?

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği tarafından paylaşılan son verilere göre bu yıl pazar genelinde toplamda 4.7 milyon araç satıldı. Benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payıysa yüzde 30 seviyesinin altına geriledi. Bununla birlikte elektrikli motorlara sahip otomobillerin pazar payıysa hızla artmaya devam ediyor.

Bunu biraz daha açacak olursak satışlarda en yüksek pay yüzde 38 oranıyla standart hibrit modeller (elektrikli ve içten yanmalı motor kombine bir şekilde çalışıyor) oldu. Tamamen elektrikli araçların payı yüzde 20 oranında. Bununla birlikte şarj edilebilen hibrit araçların pazar payıysa yüzde 10 seviyelerinde.

Çinli markaların performansına gelecek olursak sonuçların fazlasıyla şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu markaların Avrupa genelindeki haziran ayı pazar payı yüzde 10,9 (150.272) gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Böylelikle Çinli üreticiler sadece tek bir yıl içerisinde pazar paylarını ikiye katlamayı başardı.

Aslında Çinli şirketlerin burada çok önemli bir taktiği var. Markalar bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından elektrikli otomobillere getirilen yüzde 45 seviyesindeki ek vergileri aşmak için daha çok içten yanmalı ve elektrikli motoru bir arada sunan hibrit modellere yöneliyor. Bunun da pazar paylarının artmasında önemli bir etken olduğunu belirtelim. Kısacası günümüzde Avrupa'da her dört hibrit araçtan biri Çin'de üretiliyor.

Çinli Markaların Rakiplerine Karşı Performansı Nasıl?

Çinli otomobil üreticilerinin günden güne artan satışları ABD'li ve Avrupalı şirketlerin pazar payının daralmasına neden oluyor. Buna bir örnek verecek olursak BYD toplam satışlarda 135 bin adede ulaşarak 118 bin otomobil satan ABD'li rakibi Tesla'yı geride bırakmayı başardı. Bu kapsamda Tesla'nın Avrupa'daki pazar payının yüzde 2 olduğu söyleniyor.

Bununla birlikte MG şu anda Avrupa'da en çok satan Çinli üretici konumunda. Benzer şekilde Chery ve Leapmotor gibi markalar da satışlarını katlayarak pazar paylarını artırıyor. Eğer bu durum devam ederse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa otomobil pazarı tamamen Çinli üreticilerin eline geçebilir.

Çinli Markaların Türkiye'deki Performansı Nasıl?

Türkiye otomobil pazarının Çinli markaların etkisi altına girdiğini söylemek doğru olmaz. Zira bu ayın başlarında açıklanan Haziran 2026 elektrikli araç satış listelerinde ilk sırada Togg T10X'in olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Güney Koreli KG Mobility Torres karşımıza çıkarken, üçüncü sıradaysa yine Togg'un T10F modeli yer alıyor. Yani Haziran 2026 döneminde ülkemizde en çok satan elektrikli modeller içinde Çinli bir marka yok.

Türkiye'de Haziran 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.933 adet KG Mobility Torres: 1.658 adet Togg T10F: 1.570 adet Mini Countryman: 1.410 adet Opel Frontera: 845 adet Volvo EX30: 742 adet Kia Niro: 642 adet BMW X1: 541 adet Citroen C3 Aircross: 467 adet Tesla Model Y: 398 adet

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Haziran 2026)

Togg: 21.248 adet KG Mobility: 7.350 adet Mini: 6.845 adet BYD: 6.737 adet Volvo: 5.246 adet Citroen: 4.749 adet Opel: 4.732 adet BMW: 3.843 adet Tesla: 3.793 adet BMW: 3.843 adet

Editörün Yorumu

Avrupa'da Çinli markaların pazar payının bu hızla artması beni pek şaşırtmıyor. Ben de bir Avrupa ülkesinde yaşadığım için sokağa çıktığımda genellikle Çinli markaların otomobillerini görüyorum. Dürüst olmak gerekirse etrafta Opel, Audi veya Mercedes gibi Avrupalı markaların elektrikli modellerinden ziyade daha çok BYD, MG ve Skywell gibi araçlarla karşılaşıyorum.