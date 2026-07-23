İlk Horizon 3 Detayları Ortaya Çıktı! Aloy ile Yeni Macerada Neler Olacak?

Dört yıldır beklediğimiz Horizon: Forbidden West devam oyunu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eğer iddialar doğruysa, stüdyo içinde testlere başlanmış. Ancak gelen bilgiler, heyecanlandırır iken aynı zamanda da kafalarda soru işaretleri yarattı.

Guerrilla Games stüdyosu şu anda Aloy hanımın üçüncü macerası üzerinde çalışıyor. Henüz oyun hakkında herhangi bir bilgi bilinmiyor iken, geçmişteki söylemler ile Old Ones ile bağlantılı bir hikaye sunabileceğine dair bir fikir ortaya atılmıştı. Ne var ki bu söylemlerin birkaç yıl öncesinde dile getirildiği için, güncel durumda neye karar verildiğini bilmiyoruz.

Horizon 3 İçin Test Aşamasına Geçilmiş

Yakın bir zaman önce gündeme gelen bilgilere bakılırsa, şu an için Horizon 3 olarak anılan devam oyunu için stüdyo içinde test aşamasına geçilmiş. Bu teste katılımda bulunma bulunma fırsatı yakalayan birkaç kişi de mevcut sürümü deneyimleyebilmiş. Söylenenlere göre de genel kalite bakımından beklentilerin üstüne çıkılmış iken görsellik ve sinematik anlatım konusunda da yükselen standartların korunmuş.

Ancak konu oynanış yapısına geldiğinde bir hayal kırıklığının yaşanabileceği ifade ediliyor. Öyle ki Horizon: Zero Dawn ve Forbidden West'teki açık dünya keşfi, farklı tipteki makineler ile mücadele, kaynak toplama ve uzak mesafeli çatışmalar dahilindeki temel mekaniklerin büyük ölçüde aynı kaldığından bahsediliyor. Her ne kadar testteki sürümün hayli iyi çalıştığı söyleniyor olsa da mevcut oyunları oynamış olanlar, oynanış açısından pek de şaşırmayacaklarmış.

Görünüşe göre Sony, Horizon üçlemesini tamamlar iken ticari anlamda geri dönüşü olmayacak risklere girmeyi istemiyor. Bunda elbette geliştirme maliyetlerinin uçuk seviyelere ulaşmış olmasının etkisi bir hayli fazla diyebiliriz. Bu da başarılı bulunan formülleri korumaya itip, mevcut oyunların dünyalarının daha gelişmiş görsellik ve yeni içerikler ile genişletilmesi tercih edilebiliyor. Anlaşılan o ki Sony Interactive Entertainment da bunu Horizon 3 için uygulamayı düşünmüş. Ne var ki oyun halen geliştirilme aşamasında olduğu ve erken geliştirilme aşamasının test edildiğini de unutmamak lazım.

Editörün Yorumu

Şu an için bu test ile ilgili iddiaların geliştirici veya yayıncı tarafından teyit edilmediğini göz önünde bulundurmak lazım. Ancak bu haliyle bir yorumda bulunacak olursam, hem heyecanlandırdığını ve hem de kafamda soru işaretleri yarattığını söyleyebilirim. Elbette şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için, dereyi görmeden paçaları sıvamak doğru olmaz. Tahminice Guerrilla Games stüdyosu bir yandan mevcut mekanikleri korur iken bir yandan da seri kapsamında büyük yenilikler getirecektir.

Diğer yandan hikayenin de nasıl işleneceğini fazlasıyla merak ediyorum. Hangi karakterler geri dönecek, yeni yüzler olarak kimleri göreceğiz? Mekan olarak neresi seçilecek? Tüm bunları gerçekten çok merak ettiğimi söyleyebilirim.