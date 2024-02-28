Google, Yapay Zeka ile Yazılan Haberler İçin Binlerce Dolar Ödeyecek!

Google son dönemde yapay zeka haberleriyle sıkça kendini ön planda tutmayı başarıyor. Bu alanda yeni bir haber daha geldi ancak bu sefer yeni bir yapay zeka aracı tanıtılmadı.

Google, oldukça şaşırtıcı bir anlaşmaya imza attı. Bazı haber siteleri ile anlaşarak, bu sitelerdeki haberlerin yapay zeka tarafından üretilmesini istedi. Site sahipleri de bu tarz haberleri takipçileri ile paylaşacak.

Google, Yapay Zeka İçerikleri İçin Haber Siteleriyle Anlaşıyor

İçerik üretimi yapılan haber ve blog siteleri başta olmak üzere bu yönde hizmet veren ajanslara kadar pek çok şirket, içerik üretimi konusunda özgünlüğe fazlasıyla önem veriyor. Direkt yapay zekaya yazdırılan içeriklerin kalitesi çoğu zaman kuşku uyandırabiliyor.

Hem içerik özgünlüğü hem de yapay zekanın hala çok fazla başarılı olamaması bu yöndeki çalışmaların önünü kesiyor. Ancak Google, internet gazeteciliğinde yeni bir sayfa açılması için hamleler yapmaya başladı.

Bazı haber siteleriyle anlaşma yapan şirket, düzenli bir şekilde yapay zekanın hazırladığı haberlerin yayınlanması karşılığında on binlerce dolar ödeyecek. Söylentilere göre 10 bin dolarlık bir anlaşma karşılığında internet sitelerinde bazı haberler çıkılması istenecek.

İnternet siteleri sadece Google'ın oluşturduğu bir yapay zeka aracını kullanarak düzenli bir şekilde haber üretecek ve 10 bin dolar ödeme alacak. 12 ay boyunca sürecek anlaşma kapsamında günde 3 haber, haftada 1 basın bülteni ve ayda 1 pazarlama kampanyası içeriği üretilecek.