Google'dan Açıklama Geldi: 'Yapay Zeka Özetleri' İyileştirilecek!

Geçtiğimiz hafta Google aramalarında karşılaşılan bir dizi garip ve hatalı 'Yapay Zeka Özetleri' sonuçlarının ardından, Google'ın Arama Başkanı Liz Reid sorunu ele aldı.

Google Keyword blogunda yayınlanan bir yazıda Reid, yapay zeka destekli arama sonuçları tarafından sağlanan olağandışı ve yanlış yanıtlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Reid, sosyal medyada paylaşılan tuhaf yanıtların bazılarının uydurma olduğunu, bazılarının ise gerçek hatalar olduğunu belirtti.

Hatalı Sonuçlar Neyden Kaynaklanıyordu?

Reid, yapay zekanın bazı alakasız sorularda mantık yürütme konusunda sorun yaşadığını belirtti ve kayda değer bir örnek olarak "Kaç tane taş yemeliyim?" sorusunu belirtti. Soru açıkça saçma olsa da yapay zeka konuyu araştırarak internet trollerinden ve Reddit gibi forumlardaki alaycı yorumlardan yararlanarak cevap vermeye çalıştı. Bu sorun Reid'in belirttiği üzere "bilgi boşluğu" olarak tanımladığı durumun oluşmasına neden oldu.

Bu sorunları ele almak için Google'ın, yapay zekanın bu tür olağandışı sorguları nasıl yorumladığını ve yanıtladığını yeniden değerlendirmeye başladığı belirtildi.

Reid ek olarak şirketin sadece bu olaylara odaklanmadığını, geniş ölçekli iyileştirmeler üzerinde çalıştığını da vurguladı. Bu doğrultuda şirket, yapay zekanın dikkate aldığı kullanıcı tarafından oluşturulan içerik miktarını kısıtlayacak.

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