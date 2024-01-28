Google’ın 1,67 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Patent Davası Sonuçlandı!

Federal mahkemede yapılan bir başvuruya göre, Google çarşamba günü şirketin yapay zekâ teknolojisine güç veren çiplerle ilgili bir patent ihlali davasında uzlaşmaya vardı.

Teknoloji devi Google, Google'ın yapay zekâ sistemlerinin hayati bir bileşeni olan mikroçiplerin tasarımı konusunda Cambridge merkezli Singular Computing ile uzun süredir devam eden patent anlaşmazlığını çözmeyi kabul etti. Anlaşmanın şartları kamuoyuna açıklanmadı.

Davanın duruşması iki hafta önce Boston'daki federal mahkemede başladı. Ancak çarşamba günü Google ve Singular'ın avukatları, taraflara nihai bir uzlaşmaya varmaları için 30 gün süre vermek üzere davanın ertelenmesini talep etti. Singular Computing başlangıçta 1,67 milyar dolar tazminat talep etmişti.

Diğer Patentlerle İlgili Süreç Devam Ediyor

Google, teknoloji şirketi Singular Computing ile daha önce yaşadığı patent ihlali davasını çözmek için anlaşmaya vardı. Singular Computing'in patent davasında Google'ı Tensör İşleme Birimlerinin (TPU) tasarımlarını kopyalamakla suçladığı belirtildi.

Google ise TPU'ları kendi mühendisleri tarafından bağımsız olarak geliştirildiğini savundu. Mahkeme, iki Singular patentiyle ilgili davayı sonuçlandırdı, ancak diğer patent ihlalleriyle ilgili süreç devam ediyor.

Google sözcüsü, anlaşmanın tüm patent anlaşmazlıklarını çözüp çözmediğini açıklayamayacaklarını belirtti.

Google, TPU çiplerini Gmail, Google Search ve Google Docs gibi hizmetlerde yapay zekâ özellikleri sunmak için kullanıyor. Bu çipler, kullanıcının tahmin edilen bir sonraki kelimeyi bulmasına yardımcı olmak gibi işlevlere destek sağlıyor.

Google sözcüsü Castaneda, anlaşma gizli olduğu için, anlaşmanın tüm patent anlaşmazlıklarını çözüp çözmediğini söyleyemeyeceğini belirtti.

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