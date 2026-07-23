Google, Yapay Zeka Yatırımları Nedeniyle Para Sorunu Yaşıyor! Bir İlk Yaşandı

Teknoloji şirketleri yapay zeka pastasından en büyük payı almak için devasa yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Google, Meta, Microsoft ve Amazon gibi markalardan belirli aralıklarla yeni yatırım haberleri geliyor. Ancak görünüşe göre Google tarafında bu yatırımlardan dolayı önemli bir finansal sıkıntı söz konusu.

Yapay Zeka Yatırımları Google'ın Maddi Durumunu Nasıl Etkiledi?

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in paylaştığı son finansal rapora göre şirketin 2026 yılı ikinci çeyreğinde tam 5,9 milyar dolar negatif serbest nakit akışı kaydedildi. Bunu biraz daha açarsak serbest nakit akışını şirketin işleyişini sürdürebilmesi ve mevcut varlıklarını koruyabilmesi için gereken tüm ödemeler yapıldıktan sonra kasada kalan gerçek para olarak yorumlayabiliriz.

Bu kapsamda yapay zeka harcamalarının da etkisiyle 2026 yılı toplam sermaye harcama beklentisinin 205 milyar dolara yükseltildiğini söyleyebiliriz. Alphabet bu yatırımların 2027 yılında da ciddi oranda artarak devam edeceğini açıklarken, sektör analistlerine göre harcamaların en az 262 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Google'ın Devasa Yapay Zeka Yatırımları Sonuç Veriyor mu?

Google'ın devasa yatırımlarının karşılığını henüz tam olarak alamadığını söyleyebiliriz. Son bilgilere göre şirketin bulut hizmetleri geliri geçen yıla oranla yüzde 82 artarak 24,77 milyar dolara ulaştı. Ancak bu olumlu tablo şirketin ana gelir kaynağı arama motoru için pek de geçerli değil.

Google CEO'su Pichai 2026 Dünya Kupası 2026 sayesinde kullanım rekorlarının kırıldığını açıklamasına rağmen arama motoru alanında alanda elde edilen gelir yatırımcı beklentilerinin altında kaldı. Şirket için bir diğer can sıkan detay ise Gemini tarafında yaşandı. Kaynaklara göre kısa süre önce kullanıma sunulan Gemini 3.6 Flash yapılan testlerde OpenAI ve Anthropic'in en yeni modellerinin gerisinde kaldı.

Benzer bir durum şirketin merakla beklenen Gemini 3.5 Pro sürümün için de geçerli. Geliştirme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle bu versiyonun çıkışının bir hayli geciktiğini söyleyebiliriz. Ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmeyen bu yapay zeka modeli şu an halen test aşamasında. Yani devasa yatırımlar şimdilik meyvesini verememiş gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Tabii bu işin iç yüzünü Google'dan daha iyi bilemem. Ancak bana sorarsanız yapılan bu devasa yatırımlara rağmen en basitinden Gemini 3.6 Flash modelinin rakiplerinin gerisinde kalması pek kabul edilebilir bir durum değil. Google bu alana en çok bütçe ayıran şirketlerden birisi ve karşılığında çok daha farklı bir sonuç görmeliydik diye düşünüyorum. Yine de 5,9 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışının onlar için büyük bir krize yol açacağını sanmıyorum.