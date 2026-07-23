Galaxy Watch Sahipleri Üzülecek: Samsung'dan Sadece Yeni Modellere Özel Ayrıcalık!

Samsung dün düzenlediği Galaxy Unpacket etkinliğinde Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran akıllı saatlerle ilgili kullanıcıları memnun eden bir diğer detay güncelleme desteğinin uzatılması oldu. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 Kaç Yıl Güncelleme Desteği Alacak?

Samsung'un açıklamasına göre Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 beş büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl güvenlik yaması yayınlanacak. Burada ufak bir hesap yaparsak 2026 yılında tanıtılan akıllı saatlerin son güncellemelerini 2031 yılında alması bekleniyor.

Aslında Güney Koreli markanın eski modellerine sunduğu yazılım desteği de oldukça yeterli. Şirket bu kapsamda 2021'de tanıttığı Galaxy Watch 4 serisinden bu yana akıllı saat yelpazesine dört büyük işletim sistemi ve beş yıllık güvenlik yaması desteği veriyordu.

Eski Akıllı Saatler Yeni Güncelleme Desteğinden Yararlanabilecek mi?

Maalesef şu anda Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yani geçen yıl çıkan Galaxy Watch 8 gibi görece güncel modellerin Watch 9 ve Watch Ultra 2 gibi beş büyük işletim sistemi güncellemesi alıp almayacağı belli değil. Ancak burada bir tahmin yapacak olursak eski modellerin muhtemelen yeni güncelleme politikasına dahil edilmeyeceğini söyleyebiliriz.

Bunun nedeni ise şirketin bu tür durumlarda çok fazla bir değişikliğe gitmemesi. Yani eski modeller ilk tanıtıldığında verilen güncelleme sözü neyse onda kalıyor. Hatta akıllı telefon tarafında bile 2024'te tanıtılan Galaxy S24 ve sonrası modeller 7 yıl güncelleme desteğiyle gelmişti. Ancak önceki modellerin güncelleme sürelerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştı.

Galaxy Watch 9'un ve Watch Ultra 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy Watch 9'un 40 mm'lik versiyonu için 19 bin 999 TL ve 44 mm'lik modeli için 20 bin 999 TL'lik bir fiyat belirlendi. Bununla birlikte Watch Ultra 2 ise 37 bin 999 TL'lik bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni akıllı saatlerin an itibarıyla ön siparişte olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin seleflerine göre daha uzun süre güncelleme alacak olması bence sevindirici bir gelişme. Ancak ben şirketin genel olarak eski modellerinde de güncelleme konusunda üzmediğini düşünüyorum. Zira Galaxy Watch 4 ve sonrasında çıkan modeller dört büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması alıyor. Bu bence yeterli bir süre.