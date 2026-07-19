İşlemcisi Çok Güçlü: Google'ın Ucuz Amiral Gemisi Yolda!

Google'ın şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 10a'nın devam modeli için geri sayım başladı. Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce Pixel 11a olarak isimlendirilmesi beklenen yeni modelin teknik özelliklerini paylaştı. Peki akıllı telefon neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel 11a Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.30 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080p

Maksimum Parlaklık: 2250 nit

Tepe Parlaklık: 3350 nit

HDR Desteği: Var

İşlemci: Tensor G6 (2 nm)

Güvenlik Çipi: Titan M3

Modem: MediaTek M90

Bellek (RAM): 8 GB

Pil Kapasitesi: 5100 mAh

Ön Kamera Kod Adı: Dokkaebi

Renk Seçenekleri: Siyah, yeşil, mor, gümüş

Google Pixel 11a Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Pixel 11a 6,3 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlüklü ve 3.350 nit parlaklığa ulaşabilen bir ekranla gelecek. Panel teknolojisi ve tazeleme hızı henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki modele bakarsak cihazda 120Hz destekli bir OLED paneli görmemiz kuvvetle muhtemel.

Google Pixel 11a İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda Tensor G6 işlemcisi kullanılacak. Bu donanım 2 nm fabrikasyon süreciyle geliştirildi. Bu da 3 nm veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor. Bu donanım henüz çıkış yapmadığından oyun performansı gibi konularda kesin konuşmak doğru olmaz.

Google Pixel 10 serisine güç veren Google Tensor G5 ise PUBG Mobile'ı 60 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ise 90 FPS'te oynatabiliyor. Tensor G6'nın özellikleri daha iyi olacağından oyun performansında bu sonuçların daha da üzerine çıkması söz konusu.

Google Pixel 11a Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Google Pixel 11a, 5.100 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak. Şarj hızlarına dair şimdilik net bir detay yok. Ancak bir önceki modelin 30W desteklediğini göz önüne alırsak yeni cihazda da en az bu hızları görmemiz kuvvetle muhtemel.

Google Pixel 11a Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google'dan henüz Pixel 11a'nın tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Google Pixel 10a'nın bu yılın şubat ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde Pixel 11a'nın da muhtemelen önümüzdeki yılın şubat veya mart aylarında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Fiyatı ise çok yüksek ihtimalle selefi gibi 499 dolar (23.524 TL) olacak. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 48.000 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11a ile ilgili ortaya çıkan bilgiler beni memnun etmeyi başardı. Açıkcası Tensor G5'in oyun performansını çok fazla beğenmemiştim. Yeni modelde kullanılacak Tensor G6 ise çok daha güçlü olacak ve bu da daha iyi bir oyun deneyimi sunacağı anlamına geliyor diyebilirim. Akıllı telefonun genel özelliklerinin de bir önceki nesilden daha iyi olacağını düşünüyorum.