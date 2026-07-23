OPPO'nun Dev Bataryalı Telefonu Türkiye'de! 80W Hızlı Şarja Sahip

OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 16 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte telefonun fiyatı belli oldu. 5G teknolojisini destekleyen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekrna dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Reno 16 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Reno 16 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 55 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon "parlak beyaz" ve "alacakaranlık moru" dahil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde modül mevcut. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor.

OPPO Reno 16 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3.600 nit

3.600 nit İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 1 TB

256 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K sertifikaları

IP68 ve IP69K sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran sorunsuz bir şekilde görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1256 x 2760 piksel çöünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

OPPO Reno 16 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 82 FPS, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı yüksek ayarlarda ortalama 38 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin Nothing Phone (4a) Pro, vivo V70 ve Motorola Edge 70 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

OPPO Reno 16 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

OPPO Reno 16 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu arada Reno 15'te 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

OPPO Reno 16 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

OPPO'nun yeni telefonu 6.700 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15'te 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 5G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor.