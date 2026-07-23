Lenovo Yeni Bilgisayar Tanıttı! 24 GB RAM, 120Hz Ekran ve Dahası

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Lecoo Pro 14'ü tanıttı. Böylece bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Laptop, yüksek yenileme hızı ve 24 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. İşlemci tarafında ise iki farklı seçenek mevcut.

Lenovo Lecoo Pro 14'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel

1800 x 2880 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Renk Gamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: Intel Core Ultra 5 135H / AMD Ryzen 7 H 255

Intel Core Ultra 5 135H / AMD Ryzen 7 H 255 RAM: 24 GB

24 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Batarya: 80Wh

80Wh Hızlı Şarj: 100W

100W Portlar: 1 x OCuLink, 2 x USB-C, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 1 x gigabit ethernet RJ45, 1 x microSD kart okuyucu ve 1 x 3.5mm ses girişi

Lenovo Lecoo Pro 14'ün Ekran Özellikleri Neler?

14 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle Valorant gibi çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlanıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Lenovo tarafından tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarın ekranı yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Böylece renkler gerçeğe en yakın tonlarda görülebiliyor. Bu da hem oyunlarda hem de video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli bir avantaj sağlanıyor. Bu arada ekranda yansıma önleyici kaplama da mevcut.

Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 400 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor.

Lenovo Lecoo Pro 14'ün İşlemcisi Nasıl?

Lecoo Pro 14'te Intel Core Ultra 5 135H ve AMD Ryzen 7 H 255 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Intel Core Ultra 5 135H işlemcisinde dört adet performans, sekiz adet verimlilik ve iki adet ultra tasarruf çekirdeği olmak üzere toplamda 14 çekirdek mevcut. Bu çekirdek yapısı sayesinde gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci otomatik olarak performans çekirdekleri devreye giriyor. Böylece yüksek performans elde ediliyor.

4.60 GHz hıza ulaşabilen işlemci, Intel tarafından 7 nm üretim süreciyle geliştirildi. Düşük nm değerine sahip işlemcilere daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Transistörler birbirine daha yakın olduğu için akım daha kısa mesafe kat ediyor. Böylece işlemci daha az güç tüketiyor ve bununla birlikte daha az ısınıyor. Ayrıca daha yüksek hızlara ulaşabildiğini de belirtelim.

AMD Ryzen 7 H 255 işlemcisinde toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Normalde 3.8 GHz hızında çalışan işlemci, yük altında otomatik olarak turbo moduna geçiş yaparak 4.9 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide Zen 4 mimarisi bulunuyor. Bu mimari, bir önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip.

Lenovo Lecoo Pro 14'te Hangi Portlar Bulnuuyor?

Lenovo Lecoo Pro 14'ün portları arasında bir adet OCuLink, iki adet USB-C, üç adet USB-A 3.2 Gen 1, bir adet HDMI 2.1, bir adet gigabit ethernet RJ45, bir adet microSD kart okuyucu ve bir adet 3.5mm ses girişi bulunuyor. OCuLink portu sayesinde bilgisayara harici ekran kartı takılabiliyor. Böylece çok kaliteli grafiklere sahip oyunlar bile oynanabiliyor.

Lenovo Lecoo Pro 14 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo Pro 14'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Lecoo Pro 14'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Lecoo Pro 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Lecoo Pro 14 için 5 bin 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 40 bin 526 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 48 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo Pro 14'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Lenovo Lecoo Pro 14'ün oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını söyleyebilirim. Bu bilgisayar hem ofis programları kullanmak hem video düzenlemek için idealdir. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde bilgisayarın şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.