ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Google'ın üretken yapay zekası Gemini'nin, kullanıcı izni olmadan Google Drive'daki PDF dosyalarını taradığı ortaya çıktı. Yaşanan durum ile yapay zekanın güvenliğiyle ilgili yeni endişeler ortaya çıkarken nasıl tespit edildiği ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Google Gemini, PDF'leri Okurken İzne İhtiyaç Duymuyor

Yapay zeka danışmanı Kevin Bankston, vergi beyannamesini Google Dokümanlar üzerinden incelerken Gemini'nin beyannameyi otomatik olarak özetlediğini fark etti. Bankston, Gemini'ın Drive'daki PDF'leri okumasını engellemek için ayar aramaya çalıştı, ancak böyle bir ayar bulamadı. Bankston durumu Gemini'a bildirmeye çalıştıysa da yanıt alamadı.

Bankston, bu durumun büyük güvenlik zaafiyetlerine yol açabileceğini savunuyor. Ancak yaptığı incelemelerde, bu durumun sadece bir dosya içerisinde Gemini'ın aktif edilmesi halinde yaşandığını da belirtiyor.

Google ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kullanıcıların, Gemini'ın PDF'lerini okumasını istemeyeceği aşikâr. Google'ın bu sorunu düzeltmesi ve Gemini için daha geniş kapsamlı ayar seçenekleri sunması gerekiyor.

Bu olay, yapay zekanın artan gücü ve beraberinde getirdiği etik sorunlara dikkat çekiyor. Yapay zekanın ne kadar şeffaf ve kullanıcı kontrolünde olması gerektiği sorgulanıyor.