Google’ın Yapay Zekası Tuhaf Cevaplar Veriyor: Tehlikenin Önüne Geçilebilecek mi?

Google’ın klasik arama sonuçlarının yanında yer alan özet aracı, yapay zekayı kullanarak soruları yanıtlamak için internetten veri toplayıp özetler sunuyor. Google, bu sayede kullanıcıların aradıkları bilgileri daha hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarını amaçlıyordu.

Google'ın arama sonuçlarına yapay zeka destekli özetler ekleme aracı heyecan verici olsa da, son günlerde bu araç beklenmedik bir şekilde komik ve hatta tehlikeli sonuçlar üretmeye başladı.

Yapay Zeka Özet Aracını Google Neden Savundu?

Yapay zeka destekli özet aracı, bazı kullanıcıları taş yemeye ya da yapıştırıcıyla pizza yapmaya teşvik etti. Bununla da kalmadı yine Barack Obama'nın Müslüman olduğuna dair birçok yanlış bilgi içeren komplo teorileri sundu.

Bildirilen bu bazı özetlerin internetteki sonuçlardan alındığı anlaşılıyor. Çünkü, bir pizza malzemesinin yapıştırıcıyla daha sakızımsı hale getirilebileceği önerisi, Reddit'te paylaşılan bir espriden ortaya çıktığı söyleniyor.

Google ise bu saçma örneklerin nadiren yaşandığını belirterek özelliğin genel olarak düzgün çalıştığını iddia ederek "Gördüğümüz örneklere genellikle çok az rastlanıyor ve çoğu kişinin deneyimlerini temsil etmiyor" açıklamasında bulundu.

Google, arama sonuçlarına yapay zeka destekli özetler ekleme aracının saçma ve tehlikeli sonuçlar sunmaması için çeşitli değerlendirmeleri ve testleri yaparak bu sorunun önüne geçmek için çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Bazı uzmanlar, bu tür sorunların bu sistemlerin doğasında olduğunu savunuyor. Geniş dil modelleri, karmaşık dil yapıları ve kelime oyunları oluşturabiliyor. Fakat bu modeller, oluşturdukları metnin gerçek olup olmadığını kontrol etmede yetersiz kalabiliyor.